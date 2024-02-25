張育豪延長賽超前安 率普門晉級木棒聯賽8強

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（中央社記者謝靜雯嘉義25日電）高中木棒聯賽「高雄內戰」普門中學與三民高中鏖戰至延長賽第8局，普門靠張育豪超前比數安打以5比2搶勝、晉級8強。總教練洪榮宏肯定張育豪能力，也盼張育豪能展現長打能力。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段今天開打，兩支高雄球隊普門中學、三民高中今天碰頭，三民比賽前半段一度取得2比0領先，普門3局上靠著潘信安適時安打、一棒2分扳平比數。

兩隊一路僵持7局打完2比2平手，突破僵局制延長賽8局上，普門靠著犧牲觸擊、張育豪適時安打、一棒送回2分，2人出局後全永樂、朱育成接連安打，多添1分保險分。

普門今天2局就啟動牛棚，由高三投手李致霖後援登板，投7局沒被敲出安打，投出1次四壞保送、5次三振，無失分，替球隊守住勝利，延長賽沒讓對手越雷池一步，球隊搶勝、李致霖是勝投。

普門總教練洪榮宏表示，三民是「遇強則強」的球隊，今天比賽本來就設定，如果先發投手被掌握到就會啟動牛棚。

高二張育豪成普門主戰捕手，今天關鍵時刻有超前比數安打，洪榮宏指出，陣中另外一名捕手林劭倫其實也不錯，但打擊近況比較沒有這麼好，所以此次讓張育豪扛主戰。

張育豪平時練習時長打不少，洪榮宏點出，張育豪比賽時會只想追求打平，也有適時提醒球員，高中階段還是要適時展現才能讓外界看到長打能力。

張育豪表示，今天前3打數都沒有敲出安打，8局上場其實很緊張，但就算緊張也要相信自己，很開心有關鍵一擊。

張育豪自評捕手方面領導力好，擋球也不錯、臂力還可以，各方面都算平均。

至於洪榮宏點出的問題，張育豪表示，打安打不容易，打越高的球越容易被接到，但之後升高三也會希望改變，希望提升長打率、成為攻擊型捕手，偶像是現效力中職樂天桃猿隊的捕手宋嘉翔。（編輯：戴光育）1130225