何品室融具長打能力木棒聯賽已3轟 選秀挑戰3輪

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（中央社記者謝靜雯嘉義27日電）穀保家商外野手何品室融升上高三長打明顯變多，本屆木棒聯賽累積3轟，揮棒速度快、具中長程火力，有機會拚3輪內獲選；爸爸的取名「規則」常被誤會，何品室融解釋非複姓也非日本人。

穀保家商今天在112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強與鶯歌工商交手，以7比0、6局搶勝，連2屆晉級冠軍戰，明天力拚完成2連霸。

穀保目前為止本季高三球員有5人預計畢業投入中職選秀，分別是捕手李安家、野手宋柏翰、許子謙、何品室融和投手陳霆豪。

何品室融可投可打，現階段雖然還是有練投，但以打者出賽為主，去年底在新北國際城市U18棒球邀請賽首度拿木棒開轟、轟出信心，本屆木棒聯賽累積3轟、包括1發滿貫砲，展現長打能力。

何品室融表示，差不多也是去年底首度拿木棒開轟後，慢慢覺得好像有機會可以挑戰職棒，也有跟教練討論，教練鼓勵嘗試。

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何品室融自評優勢是長打，外野守備中規中矩，因為也會擔任投手，所以對傳球臂力很有信心，有計畫性增重，希望讓身體變得更強壯。何品室融升上高三慢慢展現長打能力，揮棒有速度，具有中長程砲火，被評價有機會挑戰3輪內。

何品室融笑說，每次自我介紹時都會被問是不是複姓，或者是不是日本人，其實都不是，家中5個兄弟姊妹，男生名字都是4個字，女生都是2個字，是爸爸取名的規則。（編輯：張雅淨）1130227