桃猿何品室融潛力備受期待 盼以陳晨威為榜樣

（中央社記者陳容琛石垣市15日電）中職樂天桃猿備受期待的潛力新星何品室融，這次隨隊征戰「亞洲門戶交流賽」，他很感謝教練團肯定，新賽季希望以陳晨威為榜樣，目標拚上開季一軍。

畢業於穀保家商的何品室融，去年在季中選秀獲得桃猿隊次輪指名，隨即在二軍正式亮相，季後又投身冬季聯盟磨練，繳出不錯的成績單，加上內野、外野兼修的功能性，成為桃猿球團積極栽培的新星，這次也跟隨球隊前往石垣島，與日職千葉羅德海洋進行「亞洲門戶交流賽」。

透過 Google News 追蹤中央社

何品室融今天接受媒體聯訪時表示，無論是今年春訓、征戰石垣島都是生涯初體驗，體悟到學生時期與職棒的巨大差距，尤其自評細節方面需要再加強，因此期望自己更快速地熟悉、適應，「很謝謝教練團帶我來石垣島，我覺得出國交流是很不錯的機會，也不會給自己太大壓力。」

期盼利用春訓期間吸取陣中外野「賢拜」所有優點，何品室融指出，特別欣賞12強冠軍國手陳晨威，希望達到他在守備很自在的境界，「現在的我比較沒有自信做到這件事，但目標還是拚開季一軍，我覺得自己有能力能夠做到這件事，如果成真的話，對我來說也是一個肯定。」（編輯：陳政偉）1140215