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桃猿赴石垣島備戰交流賽 鄭兆行暫代總教練職務

2025/2/14 12:07
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（中央社記者陳容琛石垣市14日電）中職樂天桃猿今天赴日本石垣島備戰與日職千葉羅德海洋的「亞洲門戶交流賽」，其中總教練古久保健二因私事請假，由守備教練鄭兆行暫代職務。

2025亞洲門戶交流賽將在15、16日於石垣市營球場開打，日職羅德本屆賽事以一軍為主體出賽，而桃猿也派出12強冠軍國手黃子鵬、王志煊、莊昕諺及陳晨威迎戰，並搭配潛力新秀張趙紘、何品室融等人，目標除了全力搶勝外，更期許年輕選手們透過高強度的交流賽累積經驗。

然而，桃猿日籍總教練古久保健二因私事這次並未隨隊征戰，改由守備教練鄭兆行暫代職務，他在贈花儀式上致詞時表示感謝石垣市的邀請，並透露非常珍惜每次來到這裡比賽的機會，「因為透過每次的交流，我們都能培養出球季中一直幫助球隊贏球的球員。」

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鄭兆行提到，總教練古久保健二特別交代，一上到球場必須全力以赴，不到最後一刻不能鬆懈，加上今天剛好是鄭兆行48歲生日，他也打趣說道：「也祝大家情人節快樂。」

石垣市副市長知念永一郎則提到，亞洲門戶交流賽已經邁入第8屆，相信今年也將帶來精彩的比賽內容，不過近期石垣市陰雨綿綿，因此他有點擔心天後的狀況，「還是感謝所有廠商的協助，並歡迎各位的到來。」（編輯：陳政偉）1140214

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