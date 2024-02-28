普門「屬武」的人展現韌性 木棒聯賽勝鶯歌奪季軍

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（中央社記者謝靜雯嘉義28日電）高中木棒聯賽今天季軍戰普門中學比賽前半段一路落後，7局上大反攻，柯皓鈞關鍵三壘打帶起攻勢，率隊以4比3擊敗鶯歌工商，奪下季軍，總教練洪榮宏激動落淚自稱是「屬武」的人非贏不可。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰鶯歌工商今天與普門中學在嘉義市立棒球場交手，普門中學比賽前6局打線受制，6局打完0比3落後。

普門7局上反攻，靠著觸身球保送、安打推進、柯皓鈞三壘打一棒送回2分，再靠著觸身球保送、暴投跑回追平分，全科諺適時安打、幫助球隊超前比數。

普門中學上屆木棒聯賽冠軍戰不敵穀保家商、拿下亞軍，本屆4強碰勁敵平鎮高中止步，今天季軍戰全力搶勝。

普門總教練洪榮宏賽後受訪時激動落淚，他說，有人屬「文」、有人屬「武」，自己是屬武的人，只要輸了就會放不下，昨天4強不敵平鎮高中，回去之後有跟球員們談話，自曝那時候就講到哭，「我們何德何能接受球隊、三好體協和佛光山的照顧，要懂得感恩。」

洪榮宏稱讚對手鶯歌有冠軍實力，鶯歌這批球員很成熟，但今天比賽普門球員們也沒有放棄，賽前就鼓勵球員，希望普門的成績維持在國內前3強、球員們搶勝的企圖心也很強烈，「可以奪下季軍，教練無功無勞。」

柯皓鈞打出關鍵三壘打帶起球隊反攻，他表示，那個打席一開始戰術執行失敗，當下很緊張怕沒辦法幫助到球隊，沒想到反而可以打出安打建功，一直告訴自己可以做到，感謝教練團信任，打出高中生涯最關鍵的安打。

柯皓鈞透露，之前的名字中間的字是「浩」，但上學期一直表現不好，去年底改成「皓」之後，感覺也是心理作用，好像表現有比較順，「也謝謝主讓我打出這麼漂亮的安打。」（編輯：張雅淨）1130228