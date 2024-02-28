陳勇志一句話讓教練感動 木棒聯賽季軍戰後援勝

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（中央社記者謝靜雯嘉義28日電）高中木棒聯賽普門中學投手陳勇志拚勁十足，季軍戰自請登板後援，一句「你的事就是我的事」讓教練團超感動，投1.1局無失分，助隊以4比3擊敗鶯歌，也決定畢業挑戰中職選秀。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，普門中學今天與鶯歌工商交手，普門比賽前半段打得辛苦，前5局打完0比2落後，6局下鶯歌又有攻勢，靠著安打、觸身球保送、四壞保送、投手犯規再多跑回1分，普門換上陳勇志登板後援。

陳勇志後援展現壓制力，加上隊友7局上大反攻、單局攻下4分翻轉戰局，普門順利奪下季軍；陳勇志後援1.1局無失分、拿下勝投。

普門總教練洪榮宏表示，今天前6局感覺一團亂，但一直想辦法挽回局勢，陳勇志26日對大理高中比賽先發6局讓對手18上18下，教練團原本希望保護他，不要再讓他登板，但他一直在教練團身邊走來走去。

洪榮宏感動表示，陳勇志對他說：「教練的事就是我的事，聽到這句話我心都軟了」，陳勇志想要登板幫助球隊，教練團也給他信心，鼓勵放手投、輸球由教練承擔。

陳勇志表示，26日比賽投出信心，也確定畢業後想要挑戰中職選秀，人生要有目標、沒有目標不會進步。陳勇志自評今天投球表現不錯，記住好的感覺，上場全力拚。（編輯：張雅淨）1130228