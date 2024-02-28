陳睦衡「竭盡所能」冠軍戰投打俱佳 木聯抱回2獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯嘉義28日電）高中木棒聯賽穀保家商隊長陳睦衡冠軍戰投打俱佳，4局敲出安打帶起球隊攻勢，後援0.1局替球隊穩守，率隊完成2連霸，抱回打擊獎和最佳指定打擊，自評表現90分，「已經竭盡所能」。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰穀保家商今天與平鎮高中交手，平鎮派出左投林維恩先發，前3局壓制穀保打線，穀保4局靠陳睦衡率先敲出安打帶起球隊攻勢，穀保把握機會攻下2分、終場以2比1搶勝、完成木棒聯賽2連霸。

穀保先發投手張峻瑋投到7局2人出局後用球數到100顆、需要強制退場，陳睦衡接替登板後援，以再見三振替球隊守住勝利，他也振奮在投手丘上吶喊。

陳睦衡參與穀保木棒聯賽2連霸，他表示今年感覺又更不一樣，去年有學長帶著，今年成為學長帶領學弟一起拚，大家一起完成2連霸的感覺很好。

陳睦衡表示，高中階段與投手林維恩算是熟悉的敵人，有觀察配球模式，抓直球攻擊收到好的效果。陳睦衡自評此次整體表現90分，不足的那10分，主要是比賽前半段感覺沒有把團隊顧好，打得有點跌跌撞撞的，「但我已經竭盡所能，算是滿意表現。」

陳睦衡此次木棒聯賽體態明顯又變得更壯，他表示有規律的重量訓練，也提到高中年紀身體、力量都還會成長，希望提升爆發力。

陳睦衡本屆總計敲出3發全壘打，也以打擊率5成31拿下打擊獎第3名，並獲選最佳指定打擊，目前還是希望等待旅外機會。（編輯：龍柏安）1130228