台南亞太棒球訓練中心 成棒主球場上梁預定9月完工

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程今天進行上梁典禮，目前進度約達80%，預計今年9月完工，完工後將移交體育局委託OT廠商進駐，盼順利啟用營運。

台南市長黃偉哲上午在上梁典禮致詞表示，亞太棒球訓練中心是副總統賴清德在台南市長任內規劃，包含成棒主球場、成棒副球場、少棒主球場、少棒副球場，還有兩個練習場，共花費新台幣34億元經費，終於即將全部完成，讓台南棒球夢早日實現。

黃偉哲強調，棒球是國人最熱愛運動之一，且有王建民、郭泓志、陳金鋒等優秀棒球選手出身台南，所以台南有責任做得更好，今年是台南400年，迎來台灣最完整棒球基地，體育局也正規劃台南400系列活動，預計在主球場啟用後展出「百年棒球史特展」。

黃偉哲指出，亞太國際棒球訓練中心第1期少棒工程場館，於2019、2022、2023連續舉辦3屆WBSC世界盃少棒賽，後續2025、2027連續2屆也將在台南市舉辦，未來期待能吸引國際職業球隊進行移地訓練，並與台灣球隊進行交流賽，讓台灣棒球與國際接軌。

台南市政府工務局提供資料指出，台南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第2期），整體施作內容包括2萬5000席觀眾席成棒主球場、3000席觀眾席成棒副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場。其中2座內野練習場於2021年6月完成，成棒副球場及室內外投打練習場於去年7月啟用。

工務局指出，成棒主球場工程2020年9月28日開工，目前進度達80%，預計今年9月完工，完工後將配合移交體育局委託OT廠商進駐，讓亞太棒球中心順利啟用營運。（編輯：龍柏安）1130301