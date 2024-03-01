長曲高水準演出 島田麻央締造花滑世青賽2連霸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北1日電）挑戰花滑世青賽2連霸的日本小將島田麻央，雖然今天開場即出現失誤，但仍繳出高水準發揮，最後在女子長曲獲得145.76的高分，順利完成2連霸。

現年15歲的島田麻央，從2022年秋季參加國際滑冰總會（ISU）世界青少年花式滑冰大獎賽以來，幾乎橫掃所有國際賽事，尤其在今年1月於韓國舉行的冬季青年奧運中，擊敗地主選手申智雅（Shin Ji-a），強勢摘下金牌。

這次帶著衛冕者身分征戰世界青年花式滑冰錦標賽，島田麻央日前在女子短曲項目，繳出72.60分暫居第2名，沒想到今天在長曲項目，她一開場即出現失誤，不過島田麻央並沒有自亂陣腳，反倒拿出高水準的動作，也得到裁判青睞，最後獲得145.76的高分，以總分218.36分成功逆轉申智雅，完成2連霸。

承受著不能失敗的壓力，島田麻央接受媒體採訪時表示，開場的失誤讓她告訴自己，再不跳好就真的沒有機會，「所以我很開心後面動作都有順利完成，感覺整個壓力、辛苦都釋放了。」如願完成衛冕，她透露很高興拿下第2面金牌，「接下來我會享受休賽季。」

長曲穩定發揮的申智雅則拿下138.95分，以總分212.43分拿下銀牌，「前面經歷很多比賽，都幫助到我的成長，尤其這次比賽令我印象深刻。」她透露休賽季將前往加拿大，期盼以全新姿態迎接新的賽季。（編輯：謝雅竹）1130301

挑戰世界青年花式滑冰錦標賽2連霸的日本小將島田麻央雖然1日在長曲開場時出現失誤，但後續精彩表現仍助她拿下145.76分的高分，以總分218.36分達成2連霸。中央社記者張新偉攝 113年3月1日

現年15歲的日本花滑小將島田麻央（圖）1日在2024世界青年花式滑冰錦標賽女子長曲項目登場，開場雖有失誤，但後續整體表現發揮高水準、成功拿下高分，也逆轉強敵申智雅，完成2連霸。中央社記者張新偉攝 113年3月1日

日本小將島田麻央1日雖然在2024世界青年花式滑冰錦標賽女子長曲項目開場即出現失誤，但後續仍繳出高水準發揮，也讓她成功逆襲摘金完成2連霸，賽後開心與獎牌合影。中央社記者張新偉攝 113年3月1日

成功在世界青年花式滑冰錦標賽達成2連霸的日本小將島田麻央（中）1日在女子長曲項目拿下145.76分的高分，分數揭曉瞬間她難掩開心，情緒激動。中央社記者張新偉攝 113年3月1日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽持續在台北小巨蛋進行，女子長曲項目1日展開，韓國好手申智雅以138.95分排在長曲第2名，最終以長短曲總分212.43分位列女單亞軍。中央社記者張新偉攝 113年3月1日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽持續在台北小巨蛋登場，女子單人賽事結果1日出爐，最終由日本小將島田麻央（中）奪金、韓國好手申智雅（左）摘銀，銅牌則由日本選手上薗恋奈（右）拿下。中央社記者張新偉攝 113年3月1日