長曲高水準演出 島田麻央締造花滑世青賽2連霸
2024/3/1 22:50（3/1 23:46 更新）
（中央社記者陳容琛台北1日電）挑戰花滑世青賽2連霸的日本小將島田麻央，雖然今天開場即出現失誤，但仍繳出高水準發揮，最後在女子長曲獲得145.76的高分，順利完成2連霸。
現年15歲的島田麻央，從2022年秋季參加國際滑冰總會（ISU）世界青少年花式滑冰大獎賽以來，幾乎橫掃所有國際賽事，尤其在今年1月於韓國舉行的冬季青年奧運中，擊敗地主選手申智雅（Shin Ji-a），強勢摘下金牌。
這次帶著衛冕者身分征戰世界青年花式滑冰錦標賽，島田麻央日前在女子短曲項目，繳出72.60分暫居第2名，沒想到今天在長曲項目，她一開場即出現失誤，不過島田麻央並沒有自亂陣腳，反倒拿出高水準的動作，也得到裁判青睞，最後獲得145.76的高分，以總分218.36分成功逆轉申智雅，完成2連霸。
承受著不能失敗的壓力，島田麻央接受媒體採訪時表示，開場的失誤讓她告訴自己，再不跳好就真的沒有機會，「所以我很開心後面動作都有順利完成，感覺整個壓力、辛苦都釋放了。」如願完成衛冕，她透露很高興拿下第2面金牌，「接下來我會享受休賽季。」
長曲穩定發揮的申智雅則拿下138.95分，以總分212.43分拿下銀牌，「前面經歷很多比賽，都幫助到我的成長，尤其這次比賽令我印象深刻。」她透露休賽季將前往加拿大，期盼以全新姿態迎接新的賽季。（編輯：謝雅竹）1130301
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