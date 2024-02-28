島田麻央拚花滑世青賽連霸 意外看到日本冰迷

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（中央社記者陳容琛台北28日電）挑戰花滑世青賽2連霸的日本小將島田麻央，今天在女子個人短曲項目繳出72.60分，賽後表示意外看到很多日本冰迷前來加油，讓她更有安定感。

現年15歲的島田麻央，從2022年秋季參加國際滑冰總會（ISU）世界青少年花式滑冰大獎賽以來，幾乎橫掃所有國際賽事，尤其在今年1月於韓國舉行的冬季青年奧運中，擊敗地主選手申智雅（Shin Ji-a），強勢摘下金牌。

這次帶著衛冕者身分征戰世界青年花式滑冰錦標賽，島田麻央今天在女子個人短曲項目完美發揮，繳出72.60分確定晉級3月1日的長曲項目，可惜以些微落後給勁敵申智雅的73.48分，暫居第2名。

賽後接受媒體訪問時，島田麻央表示，一開始感覺非常緊張，而且最近練習短曲的失敗次數很多，不過她抱持一步一步來的心情，最後成功克服緊張，「本來以為不是在日本比賽，可能會沒有什麼粉絲，但比賽時才發現有很多日本粉絲，讓我覺得很安心」。

值得一提的是，這次日本富士電視台讓「滑冰甜心」本田真凜擔任特派賽評，並在賽後採訪島田麻央，而本田真凜過去曾在2016年勇奪花滑世青賽的女子個人金牌，形成「世錦賽金牌」對談的有趣畫面。

此外，締造個人生涯最佳成績的申智雅同樣表示，帶著緊張感上場，但自己專注在每一個動作，「很滿意表現，充滿幸福感，希望以後能達到80分，甚至是朝著90分邁進」。另名日本新星櫛田育良則以66.61分暫居第3。（編輯：方沛清）1130228

2024年世界青年花式滑冰錦標賽青年女子組短曲項目賽程28日下午起在台北登場，日本花滑好手島田麻央晚間亮相，最終拿下72.60分，暫時位居第2。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽28日在台北小巨蛋登場，尋求連霸的日本選手島田麻央晚間在短曲項目中拿下72.60分，許多冰迷拋下布偶娃娃，她也開心抱著娃娃退場。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽28日在台北小巨蛋登場，首日女子單人短曲項目中，尋求連霸的日本好手島田麻央展現精湛冰上技巧，拿下72.60分暫居第2。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽女子單人短曲項目28日進行，日本好手櫛田育良精彩演出拿下66.61分，暫時排名第3，同時也刷新個人在短曲的最佳記錄。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽28日在台北小巨蛋登場，在首日女子單人短曲項目中，日本選手櫛田育良以66.61分暫居第3，也刷新個人短曲最佳紀錄。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽28日晚間的女子單人短曲項目，最後由韓國選手申智雅壓軸帶來精彩演出，評審給出73.48分的高分，讓她在女子選手中暫居第一。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽28日在台北小巨蛋登場，韓國選手申智雅首日晚間在女子單人短曲項目壓軸登場，扛住壓力帶來精彩演出，最終拿下73.48分，暫居第一。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

15歲日本花滑女將島田麻央（前）力拚世界青年花式滑冰錦標賽2連霸，28日晚間在女子單人短曲項目出賽，拿下72.60分暫居第2。她賽後表示，現場意外看到很多日本冰迷前來加油，讓她更有安定感。中央社記者趙世勳攝 113年2月28日

日本花滑女將島田麻央（圖）帶著衛冕者身分來台征戰2024世界青年花式滑冰錦標賽，28日晚間在女子個人短曲項目完美發揮，繳出72.60分確定晉級長曲項目，可惜以些微落後勁敵申智雅的73.48分，暫居第2名。中央社記者趙世勳攝 113年2月28日