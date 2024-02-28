島田麻央拚花滑世青賽連霸 意外看到日本冰迷
2024/2/28 22:31（2/28 22:56 更新）
（中央社記者陳容琛台北28日電）挑戰花滑世青賽2連霸的日本小將島田麻央，今天在女子個人短曲項目繳出72.60分，賽後表示意外看到很多日本冰迷前來加油，讓她更有安定感。
現年15歲的島田麻央，從2022年秋季參加國際滑冰總會（ISU）世界青少年花式滑冰大獎賽以來，幾乎橫掃所有國際賽事，尤其在今年1月於韓國舉行的冬季青年奧運中，擊敗地主選手申智雅（Shin Ji-a），強勢摘下金牌。
這次帶著衛冕者身分征戰世界青年花式滑冰錦標賽，島田麻央今天在女子個人短曲項目完美發揮，繳出72.60分確定晉級3月1日的長曲項目，可惜以些微落後給勁敵申智雅的73.48分，暫居第2名。
賽後接受媒體訪問時，島田麻央表示，一開始感覺非常緊張，而且最近練習短曲的失敗次數很多，不過她抱持一步一步來的心情，最後成功克服緊張，「本來以為不是在日本比賽，可能會沒有什麼粉絲，但比賽時才發現有很多日本粉絲，讓我覺得很安心」。
值得一提的是，這次日本富士電視台讓「滑冰甜心」本田真凜擔任特派賽評，並在賽後採訪島田麻央，而本田真凜過去曾在2016年勇奪花滑世青賽的女子個人金牌，形成「世錦賽金牌」對談的有趣畫面。
此外，締造個人生涯最佳成績的申智雅同樣表示，帶著緊張感上場，但自己專注在每一個動作，「很滿意表現，充滿幸福感，希望以後能達到80分，甚至是朝著90分邁進」。另名日本新星櫛田育良則以66.61分暫居第3。（編輯：方沛清）1130228
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