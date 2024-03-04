法國羽球賽麟洋配教練陳宏麟行李遭竊 飯店有賊

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（中央社記者黎建忠台北4日電）超級750法國羽球公開賽將於明天開打，賽前卻發生驚心小插曲，「麟洋配」執行教練陳宏麟行李遭竊，台灣代表隊下榻的飯店也發生半夜有竊賊開房門後又離去的情況。

今年的法國羽球公開賽從往年10月提前到3月開打，為得就是要當作巴黎奧運的測試賽，尤其這座羽球館是為奧運而新建，選手更期待開箱的體驗。

不過，部分在上週5、6陸續從台灣出發的球員，在抵達法國巴黎後發生插曲。球員李洋、王齊麟的執行教練陳宏麟1個隨身登機行李箱竟在路邊遭竊，裡頭還有1個筆記型電腦，財損粗估新台幣5萬元。

陳宏麟在接受中央社記者訪問時表示，應該是搭車到飯店時發生的事情，「我那時候把登機箱拿下來先跟其他的大件行李放在一起，然後再回到車上幫忙搬訓練用球，沒想到最後回神時，才發現我的登機箱不見了。」

陳宏麟透露，裡面最主要的就是1台筆電及些許現金，「重要的是那台筆電裡有我的論文資料，還有這些年來比賽時的情蒐資料，現在不見了真的很麻煩，等於我這趟的歐洲5連站都沒有電腦可以用，希望有辦法解決這個問題。」

無獨有偶，陳宏麟在2010年以選手身分到巴黎參加羽球世界錦標賽，當時他與室友林祐瑯回到飯店時發現房間被翻亂七八糟，損失大約14萬元現金，沒想到14年後以教練身分到巴黎，行李又在身邊被偷走。

據指出，除了陳宏麟的登機箱被偷走外，大會指定的選手住宿飯店也發生半夜有人開門、試圖行竊的恐怖情形，教練團已提醒選手睡覺時務必鎖上房門，最好再拿些東西擋在門後。

台灣這次共有17組人馬參加法國羽球公開賽，包括休息超過1個月的女單戴資穎，也將接連參加法國、全英2場大賽力拚奧運積分。（編輯：戴光育）1130304