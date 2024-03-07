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WSBL國泰隊史首名洋將加盟 挑戰14連霸更添優勢

2024/3/7 20:06（3/7 20:51 更新）
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台灣女籃霸主國泰人壽籃球隊7日宣布簽下隊史首名洋將庫克斯（Sidney Cooks），將朝女子超級籃球聯賽（WSBL）14連霸之路邁進。（國泰女籃提供）中央社記者陳容琛傳真 113年3月7日
台灣女籃霸主國泰人壽籃球隊7日宣布簽下隊史首名洋將庫克斯（Sidney Cooks），將朝女子超級籃球聯賽（WSBL）14連霸之路邁進。（國泰女籃提供）中央社記者陳容琛傳真 113年3月7日
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（中央社記者陳容琛台北7日電）國內女籃霸主國泰人壽女子籃球隊今天宣布，簽下隊史首名洋將庫克斯（Sidney Cooks），也為本季挑戰女子超級籃球聯賽（WSBL）14連霸增添優勢。

為增加賽事精彩度，中華民國籃球協會上季就曾預告，將推動WSBL開放洋將，並透過這項政策尋找適合的歸化球員，強化台灣女籃戰力。而籃協在去年8月通知WSBL各隊，確定於2024年賽季實施，只是洋將身高上限200公分、月薪上限1萬美元（約新台幣31萬元）。

日前已經鎖定洋將人選的國泰女籃，今天透過新聞稿宣布，與193公分的洋將庫克斯完成簽約，預計於3月8日在彰化縣立體育館交手中華電信一役，迎來在台灣的初登場。

來自美國的庫克斯現年25歲，畢業於全美大學體育聯盟（NCAA）D1的西東大學（Seton Hall University），高中時期曾入選美國隊U18國手，也曾征戰2019年的世界大學運動會。

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國泰女籃總教練鄭慧芸表示，庫克斯是一名能裡能外的長人，經過這陣子的磨合跟調整，已經逐漸融入球隊體系，「期待她能為球隊帶來不同的火花。」庫克斯則提到，位置不侷限於中鋒，在場上也能做到傳球策應、3分投射，「我可以做到很多事。」

除了開心來到台灣，庫克斯透露，很幸運加入一支了解贏球之道的團隊，而她的目標就是贏球，並為球隊再添1座冠軍，「希望國泰女籃在我的加入後，之後的比賽都能贏得更輕鬆。」（編輯：謝雅竹）1130307

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