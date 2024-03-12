克服手腳不協調 花蓮國小生徐唯宸屢破賽道紀錄

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮明義國小六年級學生徐唯宸，才接觸田徑訓練1年多，從同手同腳到接連打破賽事大會紀錄，還成為全台國小200公尺紀錄保持人。他說，接下來還想挑戰100公尺紀錄。

徐唯宸身材高挑，國小四年級就超過170公分，原本加入籃球社，被田徑教練邀約後，五年級加入田徑隊，從跑步同手同腳的菜鳥，變成田徑場上大黑馬。

教練蕭雅云透露，當初不是看上徐唯宸的身材，而是看見上他的「腳踝」，因為在壽豐鄉豐田村鄉下長大，常騎單車到處玩，因此腳踝很有力，很適合練田徑。

蕭雅云堅持不揠苗助長、不過度訓練，順著學生的生長曲線練習，專注訓練協調、敏捷跟速度，尤其徐唯宸剛練跑常同手同腳，起初只讓他專攻60公尺項目，直到愈來愈穩定，才讓他接觸100公尺、200公尺項目。

個性木訥的徐唯宸說，每天早上、放學都要練習1小時，回家也會加強核心訓練，覺得練得很累時會想起教練的話，「很累的時候撐下去就會進步」。

儘管徐唯宸在各個賽事接連打破大會紀錄，教練每次比賽前都只有提醒他「不要受傷、把動作確實做好」。

徐唯宸愈跑愈有信心，今年開始想挑戰全國100公尺、200公尺紀錄，蕭雅云說，原本把目標放在5月賽事，但3月初青年盃徐唯宸表現卻超出預期，在沒破紀錄壓力下，200公尺跑出23秒77，打破全國紀錄23秒79。

徐唯宸跑得快的秘訣，就是按照教練開的課表慢慢進行，有人跑在前面，會影響他的跑姿，所以跑在第一個就不會被影響，不覺得自己跑得很快。

徐唯宸說，很開心打破200公尺全國紀錄，接下來想再挑戰100公尺全國紀錄，最佳成績還差0.06秒，希望能在5月全國小學田徑錦標賽達成，也是國小生涯最後一場全國賽事。

花蓮市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢今天到明義國小，頒贈田徑裝備、助學金，鼓勵徐唯宸勇敢追夢。7月還要代表台灣到墨西哥餐加國際少年運動會，徐唯宸說，這是首次參加國際比賽更是第一次出國，心情很緊張。（編輯：郭諭儒）1130312