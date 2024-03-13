國中硬聯化仁演10分差逆轉勝 陽東益：不可思議

（中央社記者楊啟芳台北13日電）國中硬式棒球聯賽今天花蓮化仁國中1局上就丟10分，不過從大幅落後到超前再被追平，最後曾璽恩再見安打，以12比11擊敗台北大理高中國中部，晉級16強，追平隊史紀錄，化仁教頭陽東益直呼不可思議。

化仁在1局上由於守備不幫忙，預定撐3局的張子皓只投6個人次就退場，紀錄上0局、失6分。上場救火的林霆鈞熱身不足又丟4分，不過他從第2局開始就穩定下來，直到第5局才再失1分。林霆鈞共投6局93球，最後拿到勝投。

一開賽就落後10分，化仁總教練陽東益表示，「有告訴球員只要緊咬不放，每追回1分對方的壓力就會增加一點，千萬不要放棄。」經過教練鼓勵之後，化仁在1局下回敬7分大局，比數縮小到3分差。陽東益指出，康奕峰的清壘二壘安打不僅破蛋且連得3分，全隊士氣被帶上來，是很關鍵的一擊。

此外，化仁的開路先鋒林俞安4打數敲出3安打，貢獻4分打點，表現也相當關鍵，其中3局下的2分打點安打，讓化仁追到只落後1分，接著隊友火力跟進再得2分，化仁以11比10首度超前。

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化仁在1局上內野守備出狀況，陽東益當機立斷換上曾璽恩守二壘，此戰他不僅防守穩健，還擊出3支安打，6局下雙方平手時揮出再見安打，化仁完成不可能的任務，艱苦贏得勝利。陽東益也直呼，「在我的棒球生涯中，這稱得上是最不可思議的一場比賽。」

另外一場賽事，衛冕軍台中市中山國中今天在32強賽就遭遇勁敵台北市長安國中，靠著先發投手鄭右宏一夫當關完封帶領下，中山國中終場以4比0獲勝，闖進國中硬式聯賽16強。（編輯：張雅淨）1130313