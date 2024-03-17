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徐基麟爭先發加強進壘位置 大巨蛋登板兩度差點滑倒

2024/3/17 16:56（3/17 17:14 更新）
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中華職棒官辦熱身賽16日晚間在台北大巨蛋登場，由中信兄弟隊與味全龍隊交手，兄弟推出投手徐基麟（左）先發登板。中央社記者王騰毅攝 113年3月16日
中華職棒官辦熱身賽16日晚間在台北大巨蛋登場，由中信兄弟隊與味全龍隊交手，兄弟推出投手徐基麟（左）先發登板。中央社記者王騰毅攝 113年3月16日
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職中信兄弟投手徐基麟昨天熱身賽先發挨轟吞敗，他表示，開賽有點急，調整過有改善，也自曝大巨蛋投手丘角度兩度差點滑倒；本季爭取先發輪值，徐基麟認為進壘位置還可加強。

中信兄弟昨天官辦熱身賽在台北大巨蛋與味全龍隊交手，兄弟先發投手為徐基麟，徐基麟首局稍微有狀況，先投出保送後被吉力吉撈．鞏冠敲出全壘打，但及時回穩，2局過後沒有多掉分數，昨天總計投4.2局失2分吞敗。

徐基麟表示，第一次在一軍（官辦熱身賽）先發就有這麼多觀眾，昨天開賽有點緊張，第一局太急了，節奏沒有控制好容易被牽著走，但有調整過後投起來比較順。

兄弟本土先發鄭浩均去年底開刀，今年趕不及開季，徐基麟表示，想要補起先發輪值的位置，有機會就努力爭取，加上昨天比賽目前春訓熱身賽投了4場先發，整體感覺不錯，但包括控球等有些地方希望調整一下。

徐基麟也提到，進壘位置是想要再加強的部分，希望能像隊友吳哲源一樣，可以把進壘位置控制在邊邊角角，壓在偏低的位置，對於爭取先發輪值也會加分。

首度在台北大巨蛋登板，就跟許多教練、球員多次反映的問題一樣，投手丘兩側和後側角度比較陡，容易踩空，徐基麟自曝昨天兩度差點滑倒，牽制、補位時第一步沒有踩好就容易跌倒，需要特別注意。（編輯：張雅淨）1130317

#中信兄弟
#中職
#徐基麟
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