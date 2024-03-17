雄鷹獅隊戰至延長賽突破僵局制 各得1分仍戰平

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中華職棒今天在台南棒球場進行的官辦熱身賽，台鋼雄鷹隊與統一獅隊鏖戰至延長賽突破僵局制，為本季熱身賽第2場，不過雙方在第10局都各得1分，終場仍以3比3握手言和。

獅隊在2局下先有分數進帳，林益全靠著三壘手傳球失誤上壘後，柯育民敲出安打送回1分；3局上雄鷹隊的高聖恩敲出三壘安打後，陳飛霖擊出滾地球帶有1分打點，追平比數。

雄鷹隊在5局上靠著高聖恩從鄭澔手中轟出陽春砲，再取得超前；不過7局下獅隊的楊竣翔敲安打後，張偉聖擊出的球造成游擊手失誤，張聖豪再擊出高飛犧牲打，再度追平比分，形成2比2平手。

前9局比完雙方都沒辦法取得領先，因此進入延長賽突破僵局制，為本季新制上路以來在官辦熱身賽第2場。10局上一開始高聖恩先因為突破僵局制在二壘，接著林家鋐犧牲觸擊護送跑者到三壘，胡冠俞再敲出安打，為雄鷹隊攻下1分。

到了10局下，獅隊的陳傑憲選到保送、何恆佑敲安打形成滿壘後，林靖凱敲出安打送回追平分，不過後續也沒辦法繼續得分，由於官辦熱身賽僅打到延長賽第10局，終場雙方就以3比3握手言和。

獅隊此戰由古林睿煬先發，用68球投4局，被敲出3支安打，送出6次三振，失掉1分。雄鷹隊先發投手陳柏清則是用72球投5局，被敲出6支安打，投1次保送、2次三振，失掉1分非責失分。（編輯：張雅淨）1130317