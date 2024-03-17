睽違近2年 「夜市球王」曾俊欣再奪ATP挑戰賽冠軍

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（中央社記者黎建忠台北17日電）台灣網球好手「夜市球王」曾俊欣今天在匈牙利舉行的薩克什非瓦挑戰賽決賽，首盤以4比1領先時，對手德羅格（Titouan Droguet）退賽，讓曾俊欣如願拿下睽違近2年的挑戰賽冠軍。

曾俊欣在2022年8月時，世界排名登上生涯新高的第83名，不過接著就遭逢受傷、開刀、換教練等低潮，讓他的世界排名跌到目前最新的328名。

這個星期曾俊欣前往匈牙利參加紅土系列的薩克什非瓦（Szekesfehervar）世界職業網球協會（ATP）挑戰賽，他從資格賽一路闖進會內賽，首輪就對上大會第3種子的法國好手賈斯克（Richard Gasquet），曾俊欣直落2盤過關。

接著8強又是另一關卡，曾俊欣對上大會第8種子的法國好手馬蒂諾（Matteo Martineau），結果再以2比1的盤數晉級，一路闖進今天的冠軍戰。

曾俊欣在決賽的對手是世界排名第167的法國選手德羅格，首盤破了對手2次發球局，只打了32分鐘並以4比1局數領先時，德羅格向主審示意退賽，讓曾俊欣如願收下這座睽違近2年的挑戰賽冠軍盃。

曾俊欣賽前生涯拿過3座挑戰賽冠軍，最近一次已是2022年4月在西班牙穆西亞（Murcia）的挑戰賽。（編輯：張雅淨）1130317