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中職二軍例行賽4/2開打 本季新增亞太成棒副球場

2024/3/20 19:07
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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒二軍例行賽將於4月2日開打，今年二軍賽事新增統一獅春訓基地的台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場，另外，9月17日起開賽時間從下午2時提前至1時。

中職二軍4月2日開幕日由中信兄弟二軍與台鋼雄鷹二軍在中國信託公益園區棒球場交手，另一地則由味全龍二軍和富邦悍將二軍在斗六棒球場交戰。二軍例行賽總計240場，各隊主客場各40場，開賽時間為下午2時，9月17日起提前至下午1時開賽。

今年二軍戰場集中於7座棒球場，包含斗六棒球場、嘉義市棒球場、嘉義縣棒球場、台南市立棒球場、澄清湖棒球場、中國信託公益園區棒球場，以及新增的台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場。

轉播部分，4月5日起將於每週四、五，在網路頻道CPBL TV、公視+各轉播1場二軍賽事，中職表示，也歡迎球迷免費進場觀看精彩的二軍賽事，一起為二軍努力拚戰的選手們加油應援。（編輯：張雅淨）1130320

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