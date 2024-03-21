蔡其昌感謝蔡總統支持棒球 對賴清德有期待

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）總統蔡英文及副總統賴清德今天在總統府接見去年中華職棒冠軍隊伍味全龍隊。中職會長蔡其昌表示，感謝蔡總統在8年任內全力支持棒球，也對下任「棒球總統」賴清德有期盼。

蔡總統從2018年開始接見前1年的中職總冠軍隊伍，中間僅因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2020年中斷，分別接見過Lamigo桃猿隊2次、統一獅隊1次、中信兄弟隊2次，以及今年在卸任前接見味全龍隊，現任副總統、下任總統賴清德也到場。

陪同的蔡其昌表示：「今天一定要特別謝謝總統，明年就不是她接見我們了，謝謝她這些年來進球場去看球，不論是業餘三級棒球、職業棒球、到國家隊，這8年當中總統履行她的承諾，全力支持我們。」

蔡其昌指出，其實中職每一年都有邀請蔡總統到球場，「但她都會覺得到球場會帶給我們麻煩、困擾，不但交通要管制，球迷也要安檢，導致在門口大排隊」。不過蔡其昌笑說，蔡總統之後就不需要這麼嚴格的安檢了，「我們歡迎總統來球場看球」。

蔡其昌也笑說：「很高興國人同胞選出一個比蔡總統更愛棒球的賴總統，你是真球迷，你來大家應該可以忍受排隊一下，如果要去播報室當球評也歡迎，不過這不知道符不符合國安規定。」

蔡其昌強調，接下來會對賴清德有更多期盼，「蔡總統今年編了特別預算，光球場就花了3億多（新台幣）經費，蔡總統都3億多了，你隨便應該要超過這個數字才對，球迷都對棒球總統寄予厚望，相信你可以為棒球運動提出更多好的想法、計畫」。（編輯：管中維）1130321