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申皓瑋從陳鴻文手中敲再見2分砲 悍將擊敗桃猿

2024/3/23 19:59
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）富邦悍將隊今天中職官辦熱身賽落後了8局，9局下反攻，申皓瑋從樂天桃猿隊後援投手陳鴻文手中敲出再見2分砲，率隊以4比3搶勝。

富邦悍將隊今天官辦熱身賽與樂天桃猿隊交手，悍將隊先發投手布藍登（Brennan Brandon Sean）開賽就有狀況，1局上被陳晨威、林立接連敲出安打，再被梁家榮敲二壘打失掉1分，接著被廖健富敲安、朱育賢高飛犧牲打再掉1分，林承飛補上二壘打，布藍登開賽就失掉3分。

悍將隊比賽前半段打線受制於桃猿隊先發投手黃子鵬，僅在2局下靠著高國麟陽春砲拿下分數。

悍將前8局打完1比3落後，9局下桃猿隊換上投手陳鴻文登板後援，悍將隊有串聯攻勢，蔣智賢、范國宸都敲出二壘打先追回1分，申皓瑋再見轟、2分砲幫助球隊逆轉搶勝。

悍將先發投手布藍登今天投5局被敲6支安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉3分責失分、無關勝敗，勝投為後援投手李建勳。

桃猿隊先發投手黃子鵬投6局僅被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，優質先發但也無關勝敗。（編輯：陳政偉）1130323

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