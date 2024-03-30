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桃猿有本土終結者人選 副領隊沈鈺傑持續物色洋將

2024/3/30 16:51
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職樂天桃猿隊嘗試終結者人選，副領隊沈鈺傑表示，現階段總教練古久保健二心中有本土終結者人選，但需要幾場比賽觀察，新洋將的物色都有持續作業，會滿足教練團需求。

中職樂天桃猿隊從春訓時後援防線不穩的問題浮現，官辦熱身賽時教練團剛開始規劃讓投手陳鴻文擔任終結者，但陳鴻文官辦熱身賽表現不如預期，古久保健二也曾向媒體透露，如果狀況持續，不排除請公司找後援型洋投。

桃猿副領隊沈鈺傑今天受訪表示，總教練在官辦熱身賽時有提到這個想法，但現階段還在整合終結者人選。

沈鈺傑解釋，目前古久保健二心中有本土終結者人選，但還需要觀察幾場比賽，如果真的不行，教練團如果要從現有洋將拉人到後援，球團就會找先發型新洋將，如果現有洋將先發定位不變，球團就會找後援型洋將。

沈鈺傑表示，目前洋將作業一直都有持續中，現在市場上是有一些自由球員，也有一些聯盟的賽季還沒開打，都有持續在追蹤合適的洋將人選，一旦教練團做出決定，會想辦法滿足教練團的需求。（編輯：陳政偉）1130330

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