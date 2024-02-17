李勛傑打擊變聰明 首度扛2棒不僅助攻更期待長打

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（中央社記者謝靜雯石垣市17日電）樂天桃猿隊野手李勛傑今天在石垣島交流賽扛2棒、為生涯首次，有別於要求助攻，教練團期待他上場就開轟，副領隊沈鈺傑則稱讚他打擊變聰明，能成為中長程以上打者。

中華職棒樂天桃猿隊今天在日本石垣市營棒球場與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，去年選秀第5輪選進的野手李勛傑先發扛2棒、守一壘，李勛傑業餘時期就是具有力量優勢的球員，生涯首度扛2棒，他笑說看到打序也嚇一跳。

2棒多是助攻角色多，李勛傑笑說自己短打其實不錯，但教練團也開玩笑跟他說，「我們的2棒上場就是過牆（開轟）的、沒有在短打」；李勛傑表示，對於今天比賽很期待、也很興奮，當作是挑戰。

李勛傑去年高中畢業進到職棒就有明顯的成長，桃猿隊副領隊沈鈺傑提到，李勛傑過往有力量，但會去追打不該打的球，高三打U18世界盃棒球賽集訓階段其實就有看到心態上的改變，進到職棒後打擊變更聰明，心態更穩定、力量也有增加，越來越少打不該打的球。

李勛傑表示，季後加強重量訓練，目前感覺力量與高中階段相比有蠻大的進步，也會繼續往這個方向加強，知道自己的類型對戰投手好打的球不會太多，希望選球上做更好，「保送也是在幫助球隊贏球。」

李勛傑也會把握機會請教隊友林立、邱丹，林立主要分享打擊觀念，「跟著學長學習、不要有太多負面的想法。」（編輯：陳政偉）1130217