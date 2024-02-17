桃猿潛力陳佳樂、李勛傑各具特色 競爭激發鬥志

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（中央社記者謝靜雯石垣市17日電）中職樂天桃猿隊今天在日本石垣島與日職羅德隊交流賽首戰，左右打好手陳佳樂、李勛傑有表現，陳佳樂2安2打點，李勛傑有長打；陳佳樂自評穩定性變好，與李勛傑競爭激發鬥志。

「亞洲門戶交流賽」首戰在石垣市營球場舉行，李勛傑先發打2棒、守一壘，陳佳樂扛5棒、指定打擊。

陳佳樂1局上敲出二壘打、帶有2分打點，3局敲出個人單場第2支安打，8局選到四壞保送；李勛傑1局上選到保送上壘，2局敲出二壘打、送回1分，各有表現。

陳佳樂自評表現「還行」，球進到設定好的位置就積極攻擊，進職棒後打擊穩定性越來越好，長打率也增加。

陳佳樂與李勛傑是平鎮高級中等學校學長、學弟，主要守備位置都是一壘，也都是球團培養具中長程打擊潛力好手。

陳佳樂表示，看到學弟李勛傑有表現和進步會激起鬥志，而兩人各有優勢，雖都是長打型打者，但他打擊技巧較好，李勛傑力量較大。

爸爸是職棒退役球員陳瑞昌的陳佳樂表示，爸爸多是提醒一些觀念，而爸爸球員時期是捕手，會跟他分享面對不同戰況時，捕手可能會想配什麼球路。（編輯：李明宗）1130217