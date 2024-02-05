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樂天桃猿與日職羅德石垣島交流賽 25人名單公布

2024/2/5 18:14
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職樂天桃猿隊17、18日將在日本石垣島與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，桃猿隊由二軍總教練曾豪駒領軍，今天公布25人名單，盼年輕球員累積經驗、突破自我。

中華職棒樂天桃猿隊將於2月17、18日在日本石垣市與日職千葉羅德海洋隊舉行2場「亞洲門戶交流戰」，桃猿隊今天公布25人名單，以年輕球員為主。

2022年中職選秀前3輪選進好手包括捕手宋嘉翔、野手陳佳樂、投手劉家翔都在名單內，去年選秀第2輪選進投手林華偉、第3輪選進投手賴胤豪也在名單中，另外新球季日籍洋投鈴木駿輔也會參賽。

此次25人名單總計有12名投手，分別為賴胤豪、曾家輝、蘇俊璋、莊昕諺、劉家翔、邱駿威、葉家淇、林華偉、鈴木駿輔、舒治浩、郭玟毅、張梓軒；捕手2人為毛英傑、宋嘉翔。

內野手7人為杜禹鋒、楊家勝、馮健庭、馬傑森、藍震威、陳佳樂、李勛傑，外野手4人為林耀煌、邱丹、林政華、鍾玉成。

桃猿隊副領隊沈鈺傑表示，這次到石垣島比賽的陣容以年輕球員為主，期望選手們透過高強度的交流賽，驗收自己春訓的狀況，並且累積經驗值，在賽場上突破自我。

桃猿隊將在2月16日啟程前往石垣島，「亞洲門戶交流戰」於17、18日台灣時間中午12時在石垣市營球場舉行，桃猿男兒將穿上第11代春訓球衣應戰。（編輯：李亨山）1130205

#桃猿隊
#宋嘉翔
#陳佳樂
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