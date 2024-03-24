陳重廷延續提早到球場習慣 盼做好護送隊友角色

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職統一獅隊陳重廷今年在官辦熱身賽打擊手感火燙，他表示，今年延續去年提早球隊1個小時到球場調整的習慣，成效還不錯，希望扮演好護送跑者的角色，不會特意追求長打。

獅隊昨天與味全龍隊交手的熱身賽，陳重廷在第8局從林子昱手中轟出超前2分砲，幫助球隊奪勝。陳重廷本季在官辦熱身賽出賽9場，23打數敲出7支安打，包含1發全壘打，打擊率達3成04。

談到目前的打擊狀況，陳重廷表示，從去年開始與雙胞胎哥哥陳重羽就有提早集合時間1個小時到球場的習慣，首席教練高志綱會一起幫忙確認揮棒、打擊方式，「去年這樣的模式覺得還不錯，今年還是有要再修正的東西，所以延續去年的習慣，想要更穩定做好。」

雖然昨天開轟，不過陳重廷強調自己並沒有追求長打，「因為我在球隊的角色是護送隊友的打法，讓壘上跑者可以動起來，以這個方向去做練習。」

目前林子豪右肩有傷勢，潘傑楷昨天比賽跑壘時造成膝蓋挫傷，預計休息3到4天。談到本季的守備位置，陳重廷指出，「這段期間二壘、三壘都有練，都要去適應，練習時2個地方練的量都滿多的，比賽時就照著練習的方式。」（編輯：張雅淨）1130324