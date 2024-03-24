更多編輯台推薦新聞：
野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

陳重廷延續提早到球場習慣 盼做好護送隊友角色

2024/3/24 14:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職統一獅隊陳重廷今年在官辦熱身賽打擊手感火燙，他表示，今年延續去年提早球隊1個小時到球場調整的習慣，成效還不錯，希望扮演好護送跑者的角色，不會特意追求長打。

獅隊昨天與味全龍隊交手的熱身賽，陳重廷在第8局從林子昱手中轟出超前2分砲，幫助球隊奪勝。陳重廷本季在官辦熱身賽出賽9場，23打數敲出7支安打，包含1發全壘打，打擊率達3成04。

談到目前的打擊狀況，陳重廷表示，從去年開始與雙胞胎哥哥陳重羽就有提早集合時間1個小時到球場的習慣，首席教練高志綱會一起幫忙確認揮棒、打擊方式，「去年這樣的模式覺得還不錯，今年還是有要再修正的東西，所以延續去年的習慣，想要更穩定做好。」

雖然昨天開轟，不過陳重廷強調自己並沒有追求長打，「因為我在球隊的角色是護送隊友的打法，讓壘上跑者可以動起來，以這個方向去做練習。」

目前林子豪右肩有傷勢，潘傑楷昨天比賽跑壘時造成膝蓋挫傷，預計休息3到4天。談到本季的守備位置，陳重廷指出，「這段期間二壘、三壘都有練，都要去適應，練習時2個地方練的量都滿多的，比賽時就照著練習的方式。」（編輯：張雅淨）1130324

中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
戈威士盼投球量往上拉 面對悍將洋投競爭有自信
172.30.142.206