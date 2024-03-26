馬拉松好手張嘉哲曝曾用靜脈雷射 警惕運動員別誤觸

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（中央社記者黎建忠台北26日電）曾參加倫敦奧運的台灣男子馬拉松好手張嘉哲今天在臉書透露曾在2016年使用過「靜脈雷射」，他透過經紀人表示，當時確實沒有熟讀相關規範，也希望藉此提醒其他運動員別再誤用。

現年40歲的張嘉哲，是台灣男子馬拉松代表選手之一，他在2012年4月參加平壤馬拉松，成為台灣首名在北韓出賽的選手，並以2小時16分06秒成績達到奧運B標，獲得同年7月倫敦奧運參賽權。

只可惜張嘉哲在2014年的丹麥世界半程馬拉松錦標賽嚴重受傷，確定脛後肌肌腱撕裂，隨後他開刀進行自體移植手術，休息、復健18個月才重返全馬賽場。

重返馬拉松賽場的張嘉哲開始投入路跑公益活動，並成立自有品牌「真男人文創商行」，積極推廣民眾參與路跑。

張嘉哲透過經紀人表示，自己是在友人提醒下才想起曾在2016年也做過靜脈雷射（ILIB）治療行為，並坦言「當時確實沒有熟讀、理解WADA（世界運動禁藥管制組織）中M1的相關規範，這次主動提出，也是希望不要再有運動員誤用這種治療方式。」

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WADA除了明列禁止使用的藥物以外，同樣也禁止任何物理性或化學性方法增進運動員表現，可分為M1、M2、M3共3大類，其中M1就規範禁止操縱血液及血液製品，這部分就跟「靜脈雷射」具有高度相關。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新北國王球星林書豪也在上週爆出使用靜脈雷射，最後球團出面扛下所有疏失，聯盟也對林書豪做出禁賽5場、罰款新台幣15萬元的懲處。（編輯：張雅淨）1130326