U18東岸聯盟台東聯隊搶勝 隊長林泊廷2安帶頭拚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球賽地主台東縣聯隊首戰與屏東高中交手，先發投手于智權4局1責失分，隊長林泊廷不僅是隊友「心靈雞湯」，單場也有2安好表現帶頭，率隊以5比2搶勝。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽地主台東體中此次分3隊參賽，打散戰力希望球員能爭取表現，台東縣聯隊今天與屏東高中交手，先發投手于智權開賽被敲安打，加上隊友守備失誤失掉1分，4局再因為接連安打、保送、暴投掉分，但有及時止血，總計投4局失掉2分（1分責失分）。

台東縣聯隊開賽積極搶分，1局上靠著陽黃柏憲、蔡承恩接連安打、林泊廷高飛犧牲打先馳得點，再靠著保送、高懷恩安打、失誤搶分，單局攻下3分，3局上再添1分，4局陽黃柏憲敲出三壘打，再靠著失誤多跑回1分保險分。

台東縣聯隊隊長林泊廷開賽送回球隊第一分，4局、7局也都有敲出安打；林泊廷透露，打擊本來就是長處，但先前有段時間遇到低潮，教練提醒他轉移注意力，先扮演好隊長的角色，把團隊帶好、個人成績自然就會好。

林泊廷笑說滿喜歡隊長的角色，隊長需要是個性活潑開朗的人，平時隊友打擊、守備有狀況時也會當「心靈雞湯」鼓勵隊友，謝謝教練給機會讓他可以帶領團隊。

林泊廷目前雖然有多練外野，但主要還是守一壘為主，他希望可以加強腳程、提升長打能力，現階段畢業應該會選擇先到大學磨練。

台東縣聯隊總教練陳峰岳表示，此次把戰力打散，今天比賽也看到想要的效果，開賽前5棒打者攻勢串聯搶分是關鍵，也就是期待高三球員在聯隊中可以扮演領頭角色。（編輯：張雅淨）1130401