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林顗勳高中首戰當英雄 U18東岸聯盟再見安增自信

2024/4/2 13:56（4/2 14:26 更新）
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2024年U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊2日與台中市聯隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第9局，東體白隊靠著林顗勳（圖）再見安率隊以5比4搶勝。中央社記者謝靜雯攝 113年4月2日
2024年U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊2日與台中市聯隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第9局，東體白隊靠著林顗勳（圖）再見安率隊以5比4搶勝。中央社記者謝靜雯攝 113年4月2日
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（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊今天與台中市聯隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第9局，東體白隊靠著林顗勳再見安率隊以5比4搶勝；林顗勳一度遇低潮不想打球，打出再見安自信提升。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽在台東舉行，台東體中白隊今天與台中市聯隊交手，兩隊正規7局打完2比2僵持不下，8局上台中市聯隊先拿2分，8局下東體白隊再追回2分，直到9局下才分出勝負，林顗勳敲出生涯首支再見安率隊搶勝。

林顗勳因為偶然在電視上看到中職中信兄弟隊的比賽覺得棒球很好玩，才加入少棒球隊打球，但他透露，剛升上高中時不太習慣訓練，當時覺得很累、越打越不開心，後來還是慢慢練習，也覺得能跟隊友一起訓練的感覺很好玩，最後有堅持下來。

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東體白隊昨天比賽因雨延賽，今天是高一的林顗勳高中生涯第一場比賽，先發守右外野，前3個打席都沒有敲出安打、吞下1次三振，9局建功當英雄。

林顗勳提到，其實今天比賽很緊張，9局打擊機會好球來就全力攻擊，沒有特別想什麼，本來有點沒自信，覺得自己打擊、守備都不太行，今天可以打出再見安心情也比較放鬆，也笑說當英雄的感覺很好、要繼續打球。（編輯：張雅淨）1130402

#東體白隊
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