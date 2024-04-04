黃贊維U18東岸聯盟蹲捕有功 練習狂讓教練踩煞車

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（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊捕手黃贊維今天打擊沒發揮但蹲捕穩軍心，教練蔡成賢透露黃贊維認真，常常特訓到晚上10時要教練踩煞車，算是高三此批數一數二的捕手，也將挑戰選秀。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽善化聯隊今天單日2戰先發捕手都是黃贊維，黃贊維2場比賽選到1次保送上壘，打擊沒有表現，但領導場上、投手有功。善化聯隊今天首戰以0比5不敵普門中學，第2戰以4比3擊敗美和中學。

善化聯隊教練蔡成賢表示，黃贊維剛升上高一本來設定是母隊善化高中2號捕手，但成長快速，高一木棒聯賽時就成為主戰捕手，首度參加木棒聯賽首戰就開轟，也是有長打能力的好手。

蔡成賢表示，黃贊維算是此批高三球員中數一數二的捕手，守備領導、擋球能力都不錯，有長打能力但穩定度沒有這麼好，也是需要再進步的地方。

蔡成賢透露，通常球隊有安排夜訓是練到晚上8時，但黃贊維常常自己練到晚上10時，都要教練踩煞車，也開玩笑說就算把練習場地鎖起來搞不好也會偷爬進去練，是自主性很好的球員、非常認真。

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黃贊維笑說，會一直想要多練是覺得自己還不夠好，打擊方面起伏大，高三上學期就確定畢業要挑戰選秀，木棒聯賽時表現不錯，但有感覺到對手多用變化球對付自己，有時候沒辦法把握好。

黃贊維高中目前為止敲出2轟都是在木棒聯賽開轟，守備方面對於接球最有信心，偶像是美職聖路易紅雀隊捕手莫里納（Yadier Molina），欣賞他的臂力很好，也會想要學他阻殺方面的技巧。（編輯：張雅淨）1130404