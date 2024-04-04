T1蔣淯安30分率雲豹宰特攻 兒童節勝利送愛女

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（中央社記者黎建忠台北4日電）T1台啤雲豹今天作客中信特攻主場，靠著當家後衛蔣淯安攻下全場最高的30分外帶6助攻，以104比94擊敗對手，確定提前搶下季後賽門票，而愛小孩的蔣淯安也把這一勝送給女兒。

T1職業籃球聯盟台啤永豐雲豹明星後衛蔣淯安，自從3月3日打完對特攻比賽後就因傷缺席3場比賽，今天他復出就攻下30分。

至於膝蓋開刀、持續進行復健的特攻後衛林韋翰，也在這場比賽首度復出，從板凳出發打了24分鐘，拿下9分、7助攻，但也發生5次失誤，只可惜沒能幫助球隊贏球。

首節雲豹發生多次失誤，但特攻也因為命中率偏低分數沒能拉開，僅以23比22領先，第2節特攻一度領先達11分，但半場結束只以50比49取得微幅優勢。

第3節輪到雲豹反撲，單節打出35比22的攻勢，最多領先達22分；不過第4節雙方分數又拉近，終場前5分半鐘特攻將差距縮小到6分，但隨後蔣淯安連轟進2記三分彈，不但將領先再度擴大到雙位數，也澆熄特攻反撲氣焰。

蔣淯安賽後接受轉播單位訪問時提到，中場休息時教練提醒上半場失誤真的太多，「但反過來看，分數還沒有被拉開，所以下半場我們修正失誤，就變成我們領先了。」

儘管球隊確定晉級季後賽，但蔣淯安強調，不管球隊有沒有進季後賽，他們還是會好好準備，「我們就是一場一場打，打出我們該有的團隊籃球，努力分享球權，這樣到季後賽才會有好的發揮。」

已升格當爸爸的蔣淯安也笑說：「今天是兒童節，這一勝就送給沒能來現場看我比賽的女兒吧！」（編輯：龍柏安）1130404