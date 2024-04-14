岳東華敲致勝3分砲兄弟搶勝 呂彥青中繼成功

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職中信兄弟隊野手岳東華近況不錯，今天5局敲出超前比數3分砲，幫助球隊以5比2擊敗味全龍隊，兄弟隊投手呂彥青傷癒歸隊，中繼1局無失分、奪中繼成功。

兄弟隊今天繼續在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，兩隊首局都有分數進帳，龍隊1局上李凱威敲出2分砲，兄弟1局下追分，岳東華敲出內野安打，靠著犧牲觸擊、四壞保送，陳子豪安打先追1分，曾頌恩二壘打送回追平分。

兩隊4局打完2比2僵持不下，5局下兄弟隊林瑞鈞率先敲出安打，犧牲觸擊造成龍隊失誤，岳東華開轟、3分砲幫助球隊突破僵局，這發全壘打為岳東華個人本季首轟。

岳東華13日對龍隊比賽，9局下敲出再見安打幫助球隊搶勝，今天開轟也是致勝功臣，單場2安、3打點，為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟先發投手猛登（Daniel Joseph Mengden）今天投5局被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，奪下個人本季第2勝。

兄弟隊投手呂彥青今天升上一軍，本季首場出賽，中繼投1局被敲出1支安打，沒有投出四死球保送、無失分，拿下中繼成功。（編輯：張雅淨）1130414