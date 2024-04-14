更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

岳東華敲致勝3分砲兄弟搶勝 呂彥青中繼成功

2024/4/14 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職中信兄弟隊野手岳東華近況不錯，今天5局敲出超前比數3分砲，幫助球隊以5比2擊敗味全龍隊，兄弟隊投手呂彥青傷癒歸隊，中繼1局無失分、奪中繼成功。

兄弟隊今天繼續在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，兩隊首局都有分數進帳，龍隊1局上李凱威敲出2分砲，兄弟1局下追分，岳東華敲出內野安打，靠著犧牲觸擊、四壞保送，陳子豪安打先追1分，曾頌恩二壘打送回追平分。

兩隊4局打完2比2僵持不下，5局下兄弟隊林瑞鈞率先敲出安打，犧牲觸擊造成龍隊失誤，岳東華開轟、3分砲幫助球隊突破僵局，這發全壘打為岳東華個人本季首轟。

岳東華13日對龍隊比賽，9局下敲出再見安打幫助球隊搶勝，今天開轟也是致勝功臣，單場2安、3打點，為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟先發投手猛登（Daniel Joseph Mengden）今天投5局被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，奪下個人本季第2勝。

兄弟隊投手呂彥青今天升上一軍，本季首場出賽，中繼投1局被敲出1支安打，沒有投出四死球保送、無失分，拿下中繼成功。（編輯：張雅淨）1130414

中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳仕朋好投悍將搶勝 鋒總肯定本土先發投手表現佳
172.30.142.99