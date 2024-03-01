呂彥青腸胃型感冒交流賽登板未定 馬場皋輔有聯絡

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職中信兄弟隊明天將與日職讀賣巨人隊打交流賽，兄弟陣中具旅日資歷投手呂彥青腸胃型感冒能否出賽須視身體狀況，呂彥青與巨人投手馬場皋輔曾同隊，馬場皋輔來台前也有先傳訊息打招呼。

中華職棒中信兄弟隊明天將在台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊打交流賽，兄弟隊投手呂彥青過去也有旅日資歷、效力日職阪神虎隊，阪神虎和讀賣巨人是中央聯盟兩支傳統人氣球隊，呂彥青表示，旅日時期有很明顯的感受，兩隊只要碰頭幾乎比賽都會客滿，比賽也都會打得很激烈。

此次巨人隊以一軍陣容來台，投手馬場皋輔是阪神虎在2016年選秀會第一指名的好手，今年轉隊巨人隊，呂彥青表示，馬場皋輔跟自己是同期進到阪神虎隊，馬場皋輔此次要來台前也有傳訊息給他，說要保持聯絡，也有簡單的回覆，問馬場皋輔住在哪個飯店。

呂彥青在春訓自辦熱身賽有2場登板，但他表示最近2、3天因為腸胃型感冒一直拉肚子，如果身體狀況許可，當然希望可以盡量上場比賽，但還是要看教練團安排。

呂彥青過去旅日時期也曾在大阪京瓷巨蛋、名古屋巨蛋出賽，首度踏入台北大巨蛋，覺得感覺比較大一點、視野很寬廣，雖然有上場踩踏投手丘，但練習時踩踏和真的比賽感覺應該還是不太一樣。

呂彥青很期待明天的比賽，也提到之前在日本的巨蛋出賽，只有開放本壘後方的位置給球迷入場，明天比賽聽說是滿場比賽，感覺會很熱鬧，隊友講話都要靠很近。（編輯：陳政偉）1130301