春季聯賽台電預賽第10勝 全越吳念庭代打獲保送

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）全國成棒甲組春季聯賽台電今天與新北禾聯交手，台電巴青少6.2局無失分、好投壓制，率隊以7比2搶下預賽第10勝；全越運動今天以5比4擊敗綺麗珊瑚，吳念庭代打選到保送。

113年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊預賽台灣電力公司棒球隊今天與新北禾聯成棒隊交手，台電先發投手巴青少展現壓制力，前5局僅讓對手靠著失誤上壘，6局下1人出局後才被敲出首支安打，但沒讓對手延續攻勢。

巴青少今天總計用74球投6.2局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、無失分，好投壓制奪下勝投。

兩隊前4局沒有拿下分數，5局上台電靠著林柱二壘打、盜壘、高飛犧牲打先馳得點，8局上抓準對方投手、守備有狀況，單局4安、4保送、1次守備失誤，一口氣攻下6分、奠定勝基。

新北禾聯8局、9局下各追回1分，攻勢沒有延續吞敗。台電搶下預賽第10勝，目前預賽戰績10勝3敗2和，與合作金庫棒球隊戰績相同、並列A組第2名。

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全越運動棒球隊今天與綺麗珊瑚棒球隊交手，全越2局打完1比3落後，3局下陳俊仁二壘打、一棒2分幫助球隊扳平比數，再靠著接連四壞保送、盜壘、捕逸跑回超前分，8局下再靠著高飛犧牲打多添1分保險分。

全越陣中具有旅日資歷的好手吳念庭今天沒有先發出賽，比賽後半段代打上場，7局下選到四壞保送上壘，接著接替守三壘；全越終場以5比4搶勝，賽後戰績為10勝2敗3和、暫居A組第一名。（編輯：吳協昌）1130417