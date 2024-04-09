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吳念庭春季聯賽亮相首安出爐 敲2安2得分

2024/4/9 16:13
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（中央社記者謝靜雯桃園9日電）具旅日資歷好手吳念庭今天在成棒春季聯賽首場出賽就有表現，代表全越運動出賽，吳念庭前3打席上壘率百分百，敲出2支安打、跑回2得分，全越運動以4比0擊敗列特博生技。

吳念庭去年底決定離開日職埼玉西武獅隊、結束旅日生涯，1月初加入全越運動成棒隊提出重返業餘申請，今天開始可以在全國成棒甲組春季聯賽出賽，全越運動今天與列特博生技成棒隊在桃園青埔棒球場交手。

吳念庭先發打3棒、守三壘，1局上首打席選到保送上壘，隊友攻勢串聯搶分，全越開賽取得2比0領先、吳念庭跑回1分，3局上吳念庭敲出左外野安打、返台業餘首場出賽首安出爐，接著全越靠著安打、滾地球搶分，吳念庭再替球隊跑回分數。

5局上吳念庭敲出右外野方向安打，首場出賽就有不錯手感，7局上1人出局、二壘有人打擊機會，吳念庭吞下三振，9局上1人出局、一壘有人時，吳念庭敲出二壘方向滾地球出局。

吳念庭今天前3打席上壘率百分百，總計4打數敲出2支安打、有2得分，另外有1次四壞保送、吞下1次三振。

全越日籍先發投手高塩將樹今天投7局雖被敲出偏多9支安打，但危機時都能力守不失分，好投壓制幫助球隊搶下預賽第7勝。（編輯：張雅淨）1130409

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