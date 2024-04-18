培育多名高爾夫好手 北市大校隊再獲百萬贊助

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（中央社記者黎建忠台北18日電）台北市立大學高爾夫校隊培育出許多台灣好手，包括徐薇淩、李旻、詹世昌、洪健堯等人，今天台隆集團連續第2次贊助新台幣100萬元，讓學校及球員有更多資源。

北市大高爾夫球隊培育出國內許多男、女高爾夫名將，包括現在在美國女子職業協會（LPGA）拚戰的女子好手徐薇淩、李旻、程思嘉、彭婕等，男子選手也有亞巡賽戰將詹世昌、杭州亞運銅牌洪健堯等人。

20多年前台隆集團董事長黃教漳和北市大競技運動訓練研究所所長王宏宗就已經認識，這些年來一直贊助北市大高爾夫球員，而從3年前則是簽約贊助100萬元給整個球隊。

今天代表出席的台隆集團企劃總監黃筱涵在接受中央社訪問時說，台隆集團除了高爾夫以外，還贊助籃球、棒球、空手道及跆拳道等，希望能發揮企業取之於社會用之於社會的精神，用體育讓台灣走向國際。

黃筱涵笑說：「因為董事長和王宏宗老師相識多年，所以高爾夫這塊就特別支持北市大，像我現在的高爾夫教練也是他。」

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北市大校長邱英浩表達感謝，並提到「高爾夫絕對不是貴族運動，而是人人都可以投入的運動，高爾夫選手接受完基層的訓練後，大學這一塊更應該要好好銜接起來，才能替台灣培養出更多好的選手。」

王宏宗說，這麼多年來一直受到台隆集團的幫助，早期是贊助球員個人，但從3年前開始擴大到整個高球隊，讓學校可以不斷締造出更好的成績，「我想台灣就是需要像台隆集團這樣的企業投入教育和體育行列，可以讓球員在學生時期受到完整的照顧」。（編輯：管中維）1130418