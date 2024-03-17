HBL鐵血教頭黃萬隆延後退休 實現與林現惟承諾

（中央社記者陳容琛台北17日電）正式從HBL舞台落幕，執教松山高中男籃逼近30年的「鐵血教頭」黃萬隆透露，其實2年前就能退休，但為了實踐與林現惟家人的承諾，因此繼續留在松山拚鬥。

過去被譽為「最強國中生」的林現惟透露，其實國中畢業後的首選並非松山，不過在黃萬隆積極接觸下，才決定加入「綠色神盾」，「感謝當時黃教練有找我，讓我知道不一樣的籃球知識，即便遇到挫折、爭執，他永遠沒有放棄我，並且告訴我過程是最重要的。」

黃萬隆則補充，當時還特別拜訪部落「天空之城」，在山上與林現惟的家人相處3天2夜，並感謝林現惟的爸爸獨平豐，「在山上我跟他的家人有『男人承諾』，就是不管發生什麼事，我會好好帶完他這3年，其實我在2年前可以退休，甚至也有很多人找我。」

隨著松山在季軍戰不敵東泰高中，以第4名結束112學年度高中籃球聯賽（HBL）賽季，即將畢業的林現惟確定赴美挑戰，延續自己的籃球路。黃萬隆表示，仍會全力支持林現惟，「他也跟我約定穿上國家隊的球衣，相信他會努力實現。」

結束在HBL舞台的最後一舞，黃萬隆強調，未來將以不同角色支持松山，熱愛籃球熱忱依然會在，「我永遠都是松山魂。」

體會到松山是公立學校的辛苦，黃萬隆感嘆，球員沒有宿舍，好在房東這20年完全沒有漲房租，不過近期房東要把房子收回，他期許台北市政府能夠幫忙，「所以過去我們的成績很好，真的要感謝很多人。」（編輯：張雅淨）1130317