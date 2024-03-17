蘇衡HBL新人后呼聲高 率陽明擊敗金甌拿下季軍

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（中央社記者陳容琛台北17日電）靠著新人后呼聲高的蘇衡攻下全場最高24分，陽明高中今天以77比66擊敗金甌女中，在112學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組以季軍作收。

昨役遭到普門中學逆轉，陽明無緣取得HBL女子組的冠軍戰門票，全隊上下士氣低迷。不過，賽前在總教練李台英鼓勵下，陽明依舊打起精神，即便又差點浪費逾20分的領先優勢，但她們順利穩住陣腳，最後以季軍為本季HBL賽季劃下句點。

在傷兵過多情況下，陽明此役僅能以8名球員應戰，李台英賽後感性說道：「感謝我的球員們，如果沒有她們的堅持，陽明絕對沒辦法走進小巨蛋」；尤其本季陽明找來新北國王球員洪志善、日本教練平田紘美進駐教練團，為訓練增添不少變化，李台英同樣感謝教練團協助。

「我們已經連續4年進到小巨蛋，希望明年傷兵狀況能減少，所有人保持健康的身體，不要再留下遺憾」，李台英說道。

高一就穿上HBL球衣的蘇衡，把握陽明主力何采琪因傷缺陣機會，在場上扮演後場指揮官，除了是新人后大熱門，也被李台英寄與厚望，在季軍戰攻下全場最高24分，成為陽明致勝關鍵。

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蘇衡透露，面對逆境很容易低沉，不過此時更應開口講話、鼓勵隊友，抬起頭讓士氣重新回來，「不能因為我是高一，就把所有東西給學姐扛，尤其球隊缺少終結的人，所以我想跳出來承擔」；然而，她表示不會特別把新人后看得太重，仍以團隊勝利為優先目標。

率領金甌重返小巨蛋，教練楊政盛認為，這個系列戰對金甌是很重要里程碑，並期許子弟兵透過這2場比賽吸取經驗，做更好的調整，「明年我們會更清楚目標，當然要努力回到小巨蛋，呈現不同面貌的金甌。」（編輯：陳仁華）1130317