HBL北一女4強力退金甌 全勝問鼎冠軍

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（中央社記者陳容琛台北16日電）112學年度HBL今天在台北小巨蛋進行男、女4強，奪冠呼聲高的北一女中，靠著鄒沛宸攻下17分，以79比65擊敗金甌女中，距離全勝封后僅差一步。

陣中坐擁米靖恩、黃子芸兩名U19世界盃的女籃國手，北一女本季被看好具備勇奪高中籃球聯賽（HBL）冠軍實力，賽前也以全勝之姿挺進4強。教練駱燕萍賽前透露，近期針對場上細節、球員心態做調整，另外還有進攻當機時的應變等。

今天在4強戰面對金甌，北一女上半場即以雙位數領先，即便第4節遭遇對手的反撲，仍能穩住陣腳，最後以14分之差拿下勝利，並成功取得冠軍戰門票，距離全勝封后、隊史第2冠僅差一步。

駱燕萍認為，球員背負很大壓力，不過今天打完有稍微釋放，期許明天放開來打，開心享受小巨蛋的氛圍，「其實不太滿意今天表現，包含防守犯規還是很多，希望明天能做一些很好的調整。」

此役上場27分鐘的鄒沛宸攻下北一女最高17分，外帶6籃板、4助攻、5抄截，賽後也獲得單場最有價值球員（MVP）。她提到一開始外線沒有很順，但隊友給予很大力量、幫忙，「壓力一定會有，不過我會轉換為動力，享受高中生涯最後1場比賽，隊友們都是我最好的夥伴。」

金甌教練楊政盛表示，這趟小巨蛋的收穫滿滿，並形容北一女是強大球隊，即便球員已經很賣力打，但失誤、籃板球導致今天的落敗，「我們將在下午繼續調整，面對明天的季軍戰。」（編輯：李亨山）1130316