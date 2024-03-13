挑戰HBL男子組3連霸 光復盼打出感人球賽

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（中央社記者陳容琛台北13日電）本季將挑戰HBL男子組3連霸，光復高中先在4強首戰與東泰高中上演「新竹內戰」，光復總教練陳定杰表示，期盼球員全力以赴，打出令人感動的球賽。

以高三的謝銘駿、林恩宇為主要攻擊箭頭，光復本季目標自然是鎖定3連霸，而過去在高中籃球聯賽（HBL）甲級男子組賽史上，僅有松山高中於97學年度至99學年度完成這項創舉。

今天在112學年度HBL甲級決賽的賽前記者會，光復總教練陳定杰表示，希望拿回的禮物是3連霸，「畢竟現在3連霸的黃教練（黃萬隆）退休，希望誕生新的3連霸教練。」他鼓勵球員全力以赴、不要放棄，把每場球賽當作最後1場，尤其特別激勵主力謝銘駿，再次叩關HBL冠軍賽最有價值球員。

陳定杰說：「有機會絕對期許我們能完成3連霸，全力以赴打出感人球賽，也希望球員們之後進小巨蛋看演唱會，想到的會是自己當時拿下冠軍的樣子。」

不過，4強首戰將強碰具有外籍生韓得勝的東泰，陳定杰形容，有種八國聯軍打進北京的感覺，「首次遇到外籍生衝擊4強，我們傾向靠本土球員來擋，並把本土球員培養成不輸外籍生。」

東泰總教練高丁國柱則提到，關鍵在於籃板、降低失誤，並直言球員需要克服光復的「高度心魔」，在過渡期快速過關，把亂流時間縮短，「我們沒有壓力，享受在小巨蛋的氛圍才是重點，按照之前的經驗，上場就不會想太多。」（編輯：張雅淨）1130313