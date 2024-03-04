HBL決賽規劃明年售票 高中體總：票價不會太高

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（中央社記者陳容琛台北4日電）過去高中籃球聯賽（HBL）的決賽門票總是一票難求，秉持使用者付費原則，高中體總規劃明年改採售票方式，並將收入回饋給學校，但也強調票價不會太高。

已舉辦超過35年的高中籃球聯賽（HBL），從103學年度將總決賽移師台北小巨蛋舉辦以來，均為免費索票入場，而且只要一到索票階段，總是吸引球迷一陣瘋搶，讓門票在短時間內即一掃而空。

為了讓更多喜愛HBL的球迷能夠順利進場看球，並有效打擊「黃牛」，高中體總先是改為2場次使用1張門票，中間進行清場，接著更實施實名制，球迷須持與票面相同的身分證件才得以進場。自111學年度起更開放現場候補票，視現場人流狀況，讓球迷有機會候補進場。

針對外界期望HBL總決賽門票以售票方式辦理，高中體總今天透過新聞稿表示，今年賽事結束後，將著手評估及規劃，預計明年朝向售票方式進行，另外也可能開放部分座位配合政府的政策推廣。

高中體總秘書長朱彩鳳接受中央社採訪時指出，過去發現有部分球迷索票卻沒有到場，秉持使用者付費原則，明年可能就改以售票方式，不過仍會保留固定的學校加油席次。她強調，票價不會訂得太高，並把票房收入扣除成本後，回饋給該場次的學校。

目前HBL總決賽門票已開放索取，直到3月15日晚上10時才截止，高中體總也呼籲喜愛高中籃球的球迷，把握今年仍採免費索票的機會，踴躍進場看球。（編輯：張雅淨）1130304