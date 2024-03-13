視黃萬隆為貴人 HBL松山林現惟想拚冠獻給恩師

（中央社記者陳容琛台北13日電）視執教HBL松山高中男籃近30年的黃萬隆為生命中的貴人，松山隊長「小黑」林現惟表示，期盼在高中生涯最後1年拿下冠軍，獻給黃萬隆當退休禮物。

在高中籃球聯賽（HBL）執教近30年，向以嚴格要求防守的黃萬隆，曾是HBL現役最資深教練，素有「鐵血教頭」之稱，並一手打造松山「綠色神盾」威名。不過黃萬隆日前正式從學校退休，並把兵符交棒給葉韋喬，期許持續傳承Do our best的松山文化。

身為黃萬隆帶過的最後1屆學生，松山隊長「小黑」林現惟今天在112學年度HBL甲級決賽賽前記者會透露，當下聽到恩師要退休的消息有點失落，「畢竟他帶了我3年，卻沒辦法在最後1年一起攜手拚冠軍。」然而他提到，期盼最後1年一圓冠軍夢，除了完美結束高中生涯，也感謝黃萬隆3年來的教導。

視黃萬隆為生命中的貴人，林現惟分享恩師暖心一面，給予自己很多信心，尤其是高一松山沒有打進4強，當時的他心情很低落，加上又被外界質疑實力沒有這麼好，「但教練告訴我壓力不用這麼大，並在訓練上激勵我，對我來說是滿重要的。」

去年因為有學長關係，林現惟扮演類似輔助的角色，他認為今年就是為了自己拚，並自評最近調整得還不錯，雖然過年後吃比較多，導致體能狀況沒有到很好，而且身材也胖了一圈，但透過飲食控制、自主訓練加強，已逐步調整到最佳狀態。

松山教練葉韋喬則透露，最近都在調整球員的心態，甚至播放一些激勵影片，包含已故美國職籃NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）談論「曼巴精神」，「告訴他們賽季最後2場比賽，必須靠他們的執行度，才能在比賽中有所發揮。」（編輯：張雅淨）1130313