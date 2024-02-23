竹市府為光復高中HBL加油看板 球員姓名錯置挨批

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）高中籃球聯賽（HBL）總決賽將開打，民進黨新竹市議員陳建名今天說，竹市府為光復高中籃球隊打造公車亭加油看板，卻將球員姓名與照片錯置，實在離譜，市府說，已修正。

陳建名接受中央社記者電訪說，新竹市政府教育處發文為替挑戰HBL三連霸的光復高中籃球隊加油，特別打造公車亭看板，卻將球員陳立凱和張鈞淮的姓名與照片位子錯置，難道在出版前無需校稿，這對球員極為不尊重。

陳建名說，新竹市長高虹安不關心地方籃球，高虹安只關心能作秀的地方，如高虹安最常去關心的是某職籃球隊，還與外籍球員拍照打卡，實在諷刺。

他說，高虹安現在發現光復高中將挑展HBL三連霸，逐漸成為媒體焦點，才又趕快做新聞補發遲1年的上一屆奪冠獎金，還做了姓名與照片錯置的公車背板，離譜至極，市府做事應要更謹慎。

新竹市政府提供新聞資料指出，今天上午接獲反映球員名字有誤植，立即向校方查詢確認為海報設計上有部分錯置情形，已要求廠商立即修正，目前已修正完成，已無錯誤疑義。

挑戰高中籃球聯賽HBL男子組3連霸的光復高中，搶下4強門票，將與東泰高中、松山高中及南山高中於3月16日、17日總決賽時進軍小巨蛋。（編輯：林恕暉）1130223