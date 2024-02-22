HBL總決賽台北小巨蛋開打 高中體總2/24開放索票

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（中央社記者黎建忠台北22日電）最熱血的高中籃球聯賽（HBL）將於3月16、17日，在台北小巨蛋進行112學年度總決賽，高中體總今天也宣布2月24日起開放索票，希望能有更多人進場感受學生籃球的熱情。

3月16日率先登場的4強賽，上午10時由女子組北一女中對金甌女中打頭陣，接著12時男子組光復高中對東泰高中、16時女子組普門中學對陽明高中、18時男子組松山高中對南山高中，每一組對戰組合的勝方，將晉級3月17日的冠軍戰，落敗的球隊，則爭奪季軍。

高中體總今天也公布索票資訊，將於2月24日上午9時開放索取3月16日場次的票券，2月25日上午9時起開放索取3月17日場次的票券，民眾可到全國7-ELEVEN門市ibon機台進行索/取票，或於ibon網站進行線上索票後，於48小時內至全國7-ELEVEN門市ibon機台取票。

高中體總秘書長朱彩鳳在接受中央社訪問時說道，HBL是全台灣最受矚目的學生籃球，每年到台北小巨蛋的4強、決賽都一票難求，「這就可以反應出台灣球迷最愛看真實、熱血且一生一次的高中學生籃球。」

今年索/取票機制仍採實名制登記，索/取票時須備妥持票者本人之姓名及身分證字號，每名民眾每場次至多可索取2張票券，且需分別於索票時填寫2個持票者本人姓名及身分證字號，並在當天持票入場時配合查驗身分，與票券上資訊一致才能入場。

今年的4強和季軍、冠軍戰合計共8場球賽（票券分為4場次），3月16日前2場比賽為「第1場次門票」，後2場比賽為「第2場次門票」；3月17日的男、女季軍戰為「第3場次門票」，男、女冠軍戰為「第4場次門票」。

高中體總為讓更多未能取到票的球迷朋友也有機會觀看HBL總決賽，將開放後補觀眾入場，開放數量依現場的人流狀況而定，額滿為止。（編輯：吳協昌）1130222