HBL總決賽將登場 中華電：本季轉播觀賽人數增近9成

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（中央社記者江明晏台北15日電）HBL高中籃球聯賽總決賽將開打，由中華電信旗下OTT平台Hami Video設置的HBLTV頻道轉播。中華電表示，HBLTV本季觀賽人數較前季同期增加近9成，獨家提供的互動聊天功能，也較前季提升2.5倍，看好總決賽將再度創造流量高峰。

HBL高中籃球聯賽總決賽將在3月16日、17日於台北小巨蛋開打，由中華電信旗下OTT平台Hami Video HBLTV轉播，提供全賽事LIVE與每場VOD免費收視，透過MOD愛爾達頻道，或是特定機上盒收看Hami Video，也都可以收視相關賽事。

中華電指出，HBLTV自推出以來獲球迷肯定，依中華電信統計，本季HBLTV觀賽人數成長顯著，較前一季同期增加近9成，顯示HBLTV經過兩季耕耘，吸引更多關心籃球賽事的球迷加入，隨著戰況越趨激烈，預料最終決賽，將創下本季頻道流量高峰。

中華電指出，除了總決賽，HBL高中籃球全明星賽也將於3月31日舉行，旗下MOD、Hami Video均提供轉播，邀請球迷為球員加油打氣。

中華電強調，HBLTV獨家提供互動聊天功能，也獲得球迷青睞，統計本季互動聊天次數，較前一季同期提升2.5倍，看好總決賽時刻球迷線上聊天熱度再度提升。

率先炒熱話題與眼球經濟，中華電信精選本季多場經典賽事在HBLTV2台獨家播出，包括松山林現惟與東泰韓得勝熱血飆分秀、三重商工陳睿訢與金甌女中林宇涵飆破50分歷史紀錄、南山莊政隆三度大三元史上唯一、淡水商工廖秀珍狂飆39分31籃板、南山中斷光復32連勝等精彩場次，提前為總決賽暖身。

中華電信表示，即日起用戶申辦指定行動方案，再送「HBLTV完整轉播免費看」，可體驗HBL高中籃球聯賽高畫質總決賽轉播、聊天室、VOD及回看功能等一站式觀賽服務，滿足行動上網與運動娛樂需求。

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根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為最受歡迎的運動類OTT，中華電持續充實運動賽事內容，籃球季除HBL，後續將提供UBA大專籃球決賽、NBA、T1職籃等賽事。

此外，其他多元運動賽事包括BWF羽球全英公開賽及亞錦賽，以及中職熱身賽也將陸續開打，中華電信表示，旗下Hami Video將接力轉播，盼持續在運動影視上獲得長期而穩定的收視成績。（編輯：林淑媛）1130315