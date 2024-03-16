HBL光復雙槍轟垮東泰 力拚男子組3連霸

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（中央社記者陳容琛台北16日電）尋求HBL高中籃球聯賽男子組3連霸，光復高中今天靠著「雙槍」謝銘駿、林恩宇合轟53分，在4強戰以77比62擊敗東泰高中，締造「光復王朝」僅差1勝。

以高三的謝銘駿、林恩宇為主要攻擊箭頭，光復本季目標自然是鎖定3連霸，而過去在HBL甲級男子組賽史上，僅有松山高中於97學年度至99學年度完成這項創舉。隨著執教松山逼近30年的「鐵血教頭」黃萬隆退休，光復總教練陳定杰賽前表示，希望自己也能成為新的3連霸教練。

上半場與東泰上演拉鋸戰，不過光復在第3節後段手感加溫，尤其跨節打出一波17比0攻勢情況下，一舉擴大領先差距，最後以15分之差取勝，搶下男子組冠軍戰門票，有望締造「光復王朝」。

此役光復致勝功臣絕對是「雙槍」謝銘駿、林恩宇，其中扛起主力控衛的林恩宇繳出26分、8籃板、6助攻、5抄截的全能數據，而謝銘駿則是貢獻27分、8籃板、5籃板。陳定杰指出，今年光復雙槍沒有真正合體，因此這次特別將兩人排在同一間房間睡覺，也得到不錯的化學效應。

謝銘駿笑說，平常兩人不會睡同一間，所以昨天與林恩宇的互動比較多，「他就一直播歌，我們還討論什麼時候要睡覺。」林恩宇則解釋，很期待今天的比賽，導致有點睡不太著，透過播放歌曲放鬆心情，「我們把去年冠軍戰再看一次，算是有跟他man's talk。」

距離冠軍僅差最後一哩路，陳定杰期許球員保持微笑，享受這個舞台，「我為他們的表現驕傲，明天鼓勵他們再接再厲。」謝銘駿提到，感謝過去學長們給予很多經驗、信任，「今年換我給學弟勇氣。」（編輯：陳政偉）1130316