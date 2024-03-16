HBL南山4強輕取松山 連3年與光復爭冠

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（中央社記者陳容琛台北16日電）連續3年吞下亞軍的南山高中，今天靠著曹祐寧攻下16分，在112學年度HBL男子組4強以89比73擊敗松山高中，確定再與光復高中爭奪冠軍金盃。

連續11屆挺進高中籃球聯賽（HBL）男子組4強的南山，今天與松山上演「雙山大戰」，即便兩隊在上半場陷入膠著，不過易籃後，南山徹底打開，甚至一度領先達20分，最後順利力退松山，連續4年取得HBL男子組冠軍戰門票。

南山教練楊宜峰表示，一開始主打團隊籃球，並限制松山頭號得分手林現惟的發揮，加上今天在籃板方面做得很好，才有機會贏得這場比賽。

已經連續3年與HBL冠軍「擦肩而過」，面對熟悉的對手光復，楊宜峰透露，踏進4強只要不退縮都有機會，沒人說得準，「上了球場，兩隊都會緊張，就比誰可以調整到最好，雖然對手的信心可能比我們好，但我相信有12名球員可以幫我贏得這場比賽。」

8強階段抱著一定有把球投進心態，導致曹祐寧的壓力過大，進而表現不如自己預期。不過，面對高中生涯最後1次的小巨蛋之旅，他轉換為享受心情、珍惜每一場比賽，也在今天收到不錯效果，全場飆進3顆3分球，攻下全隊最高16分，獲頒單場最有價值球員（MVP）。

依然記得去年敗給光復的悔恨，曹祐寧認為，拚冠沒有壓力，以挑戰者的身分放開來打，「他們是要拚3連霸的球隊，壓力一定在他們那邊，一切明天見真章。」（編輯：陳政偉）1130116

112學年度HBL高中籃球聯賽南山高中（圖）16日晚間在台北小巨蛋進行的4強戰中對上松山高中，終場以89比73奪勝闖進冠軍戰，南山球員難掩興奮，開心衝入場內慶祝。中央社記者張新偉攝 113年3月16日

112學年度HBL高中籃球聯賽16日晚間在台北小巨蛋由男子組南山高中與松山高中交手，南山球員劉耕灝（中）全場拿下13分6籃板，助隊搶下冠軍戰門票。中央社記者張新偉攝 113年3月16日

112學年度HBL高中籃球聯賽16日在台北小巨蛋進行4強賽程，男子組松山高中葉旭森（白衣者）繳出20分11籃板雙十成績無用，終場松山仍以73比89吞敗，無緣冠軍戰。中央社記者翁睿坤攝 113年3月16日