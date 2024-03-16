HBL南山4強輕取松山 連3年與光復爭冠
2024/3/16 21:28（3/16 22:13 更新）
（中央社記者陳容琛台北16日電）連續3年吞下亞軍的南山高中，今天靠著曹祐寧攻下16分，在112學年度HBL男子組4強以89比73擊敗松山高中，確定再與光復高中爭奪冠軍金盃。
連續11屆挺進高中籃球聯賽（HBL）男子組4強的南山，今天與松山上演「雙山大戰」，即便兩隊在上半場陷入膠著，不過易籃後，南山徹底打開，甚至一度領先達20分，最後順利力退松山，連續4年取得HBL男子組冠軍戰門票。
南山教練楊宜峰表示，一開始主打團隊籃球，並限制松山頭號得分手林現惟的發揮，加上今天在籃板方面做得很好，才有機會贏得這場比賽。
已經連續3年與HBL冠軍「擦肩而過」，面對熟悉的對手光復，楊宜峰透露，踏進4強只要不退縮都有機會，沒人說得準，「上了球場，兩隊都會緊張，就比誰可以調整到最好，雖然對手的信心可能比我們好，但我相信有12名球員可以幫我贏得這場比賽。」
8強階段抱著一定有把球投進心態，導致曹祐寧的壓力過大，進而表現不如自己預期。不過，面對高中生涯最後1次的小巨蛋之旅，他轉換為享受心情、珍惜每一場比賽，也在今天收到不錯效果，全場飆進3顆3分球，攻下全隊最高16分，獲頒單場最有價值球員（MVP）。
依然記得去年敗給光復的悔恨，曹祐寧認為，拚冠沒有壓力，以挑戰者的身分放開來打，「他們是要拚3連霸的球隊，壓力一定在他們那邊，一切明天見真章。」（編輯：陳政偉）1130116
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