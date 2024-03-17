松山高中黃萬隆正式告別HBL舞台 高喊「永遠松山魂」
2024/3/17 15:50（3/17 17:02 更新）
（中央社記者陳容琛台北17日電）執教松山高中男籃近30年，號稱「鐵血教頭」的黃萬隆日前宣布退休，今天更正式告別HBL舞台，他表示，自己永遠是松山魂，「燦爛過總有落幕一刻。」
本季松山晉級高中籃球聯賽（HBL）男子組4強，讓今年2月正式從教師退休的黃萬隆，還有機會隨隊進到小巨蛋，與所有松山校友參與自己的HBL「最後一舞」，包含愛徒胡瓏貿也現身力挺，黃萬隆表示，「這一刻我很驕傲，HBL有很多精彩故事，甚至改變球員、教練的夢。」
可惜松山今天在季軍戰以68比75不敵東泰高中，112學年度HBL賽季以第4名作收，黃萬隆打趣表示，自己很討厭輸球，不過很多事情不是完美的，「像K教練（Mike Krzyzewski）最後一場也是輸球，所以不管結果怎麼樣，這就是教練的人生。」
感謝執教生涯所有貴人，包含指導籃球知識、做人處事的道理，黃萬隆透露，燦爛過總有落幕的一刻，「我相信這不是一個結束，而是另一個開始，永遠保持熱忱、不斷學習，畢竟教練這條路很不一樣，即便拿過3連霸，新賽季就會得面臨其他球隊的挑戰。」
未來松山兵符交棒給葉韋喬，黃萬隆認為，葉韋喬已經夠格成為一名總教練，「他也跟了我7年，很清楚我的教練哲學，之後是他自己的風格，把過去松山傳統延續，相信他能做到。」黃萬隆強調，仍會以不同角色繼續支持松山，「我永遠都是松山魂。」（編輯：張雅淨）1130317
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