率東泰奪季軍創HBL校史最佳 傅宥翔下一步赴美讀書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北17日電）東泰高中今天在112學年度HBL男子組季軍戰以75比68擊敗松山高中，締造校史最佳成績，其中全場狂飆29分的傅宥翔，畢業後將前往美國讀書。

具備衝擊本季高中籃球聯賽（HBL）冠軍的實力，東泰昨天卻在「新竹內戰」不敵光復高中，無緣挺進冠軍戰，只能與松山爭奪季軍。東泰總教練高丁國柱賽前告訴球員，把這場比賽當作畢業考，就算沒有100分，也要帶著合格的80分畢業，若不慎落敗就是不及格。

高丁國柱說道：「這次踏進小巨蛋的壓力很大，除了要拚冠軍，還要創校史最佳成績，就算沒有拿下第1場勝利，我們也要往前一步，否則就是原地踏步。」

此役靠著高三主力傅宥翔全場狂飆29分，加上韓得勝攻下19分、19籃板，東泰驚險力退松山，以季軍作收，締造校史最佳成績。高丁國柱直言，這1勝的意義重大，「拿下校史在小巨蛋首勝，相信未來我們將開啟第2勝。」

談到從國外來台灣讀書的韓得勝，高丁國柱忍不住紅了眼眶，「我覺得不能一直叫他外籍生，他跟我們一起生活、流汗，有些人的看法對他很不公平。」他提到，韓得勝來台灣留學很辛苦，而且也是東泰學籍，期許外界改變觀念，給予留學生更多溫暖。

畢業後確定赴美讀書，傅宥翔透露，國小4年級曾在美國生活半年，因此一直很嚮往美國，對自己未來幫助也很大。從去年12月考托福，目前已經考上兩所大學，傅宥翔期許課業、籃球並進，不過先以課業為主。（編輯：張雅淨）1130317

112學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組17日在台北小巨蛋進行季軍戰，由松山高中對戰東泰高中，終場東泰以75比68勝出，拿下季軍。中央社記者翁睿坤攝 113年3月17日