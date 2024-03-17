HBL北一女全勝之姿封后 時隔12年再度奪冠

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（中央社記者陳容琛台北17日電）挑戰全勝封后的北一女中，今天在112學年度HBL女子組冠軍戰，以68比61擊敗普門中學，繼100學年度後再度稱霸HBL女子組賽場。

陣中坐擁米靖恩、黃子芸兩名U19世界盃的女籃國手，北一女被看好問鼎本季高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍，尤其昨役4強擊敗金甌女中後，距離全勝封后、隊史第2冠僅差一步。北一女總教練駱燕萍透露，期許球員放開來打，開心享受小巨蛋氛圍，並修正一些細節。

面對奪冠呼聲高的北一女，普門總教練李宜瑄則認為，要把最簡單的東西做好，而且必須在心態上有所準備，不能畏懼對手，「我們是扮演挑戰者，希望大家享受比賽，我們一定要笑著到最後。」

此役雙方在上半場陷入激戰，互有領先的情況下，普門靠著李郁慈、卓承沅及陳妤瑩聯手攻下24分，以32比30暫時領先北一女。然而，在易籃後北一女打出一波18比4攻勢，不僅一舉逆轉比分，更擴大雙方差距。

沒有退路的普門在第4節上演大反攻，一度追到僅剩4分差，不過北一女仍穩住陣腳，尤其旮幼亞馥在終場前10.76秒投進奠定勝基的2分，最後北一女以68比61擊敗普門，確定以全勝之姿封后。

本場北一女潘陳家姍攻下全場最高20分，而高三的米靖恩繳出全能11分、18籃板、8助攻、4抄截、2阻攻；普門則以李郁慈的18分為最高。（編輯：張雅淨）1130317

112學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍戰17日在台北小巨蛋進行，由普門中學交手北一女中，吸引許多球迷到場。中央社記者張新偉攝 113年3月17日

112學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍戰17日登場，由普門中學對上北一女中，吸引許多普門球迷到台北小巨蛋，持加油棒為球隊應援。中央社記者張新偉攝 113年3月17日