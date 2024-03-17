HBL南山大逆轉封王 光復3連霸夢碎

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（中央社記者陳容琛台北17日電）靠著高一射手黃瀚陞在第4節飆進3顆3分球，南山高中今天在HBL男子組冠軍戰上演逆轉秀，以87比85獲勝，讓光復高中3連霸夢碎。

力拚高中籃球聯賽（HBL）甲級男子組賽史上第2度3連霸的光復，昨天靠著「雙槍」謝銘駿、林恩宇聯手發威，搶下HBL冠軍戰門票，且連續3年與南山爭取最後的冠軍金盃，賽前光復總教練陳定杰期許球員保持微笑，享受小巨蛋舞台，「我為他們的表現感到驕傲。」

已經連續3年與HBL冠軍「擦肩而過」，面對熟悉的對手光復，南山總教練楊宜峰透露，踏進4強只要不退縮，人人都有機會，「上了球場，兩隊都會緊張，就比誰可以調整到最好，雖然對手的信心可能比我們好，但我相信有12名球員可以幫我贏得這場比賽。」

此役雙方在上半場形成拉鋸戰，尤其光復當家控衛林恩宇提早陷入犯規麻煩，導致衛冕軍在上半場打完以1分落後。不過在易籃後，雙方戰局改變，頻頻掌握籃板球的光復，擁有更多進攻機會，並稍微擺脫對手的糾纏，領先達到雙位數。

沒想到第4節南山上演大反撲，尤其高一射手黃瀚陞單節飆進3顆3分球，幫助球隊「起死回生」，加上謝旻耕在終場前29.85秒上籃得手，讓南山取得1分領先。即便劉耕灝2罰僅1中，但光復錯失最後一擊機會，最後南山終結「5年4亞」，繼104學年度後再度抱走HBL金盃。（編輯：張雅淨）1130317

南山高中靠著謝旻耕（持球者）關鍵上籃成功，使光復高中無緣逆轉，終場南山以87比85險勝。 中央社記者翁睿坤攝 113年3月17日

南山謝旻耕（紅衣13號）在上半場哨音響起之前，投進壓哨球，嗨翻現場球迷。中央社記者張新偉攝 113年3月17日

光復高中林恩宇（持球者）抄截後快攻上籃搶分。中央社記者張新偉攝 113年3月17日

南山高中與光復高中兩隊球迷幾乎擠滿小巨蛋，一起為各自支持的球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝113年3月17日